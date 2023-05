La Lei de Igualdade impulsará la equidad de hombres y mujeres desde el bienestar laboral

"Garantir que todos os galegos teñan as mesma oportunidades e evitar calquera discriminación para as mulleres". Este es el objetivo del anteproyecto de la Lei de Igualdade de Galicia, aprobada este viernes por el Consello da Xunta para que inicie ya su tramitación parlamentaria la próxima semana y entre en vigor antes de que termine la legislatura. Se trata de una normativa "transversal" pero que hará especial hincapié en el ámbito laboral, convirtiendo a Galicia "na primeira comunidade" en regular la "sustentabilidade social empresarial". Un concepto que, en la práctica, busca "favorecer" esa igualdad y el bienestar laboral desde los salarios, la conciliación o la perspectiva de género con medidas que, a su vez, "dan lugar a mellorar a competitividade das empresas" al "atraer e reter talento, nomeadamente feminino".

Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ofreció los pormenores de esta nueva norma con la que se pretende adaptar las leyes vigentes, de 2004 y 2007, a los "vinte anos de cambios profundos" que han hecho evolucionar "a percepción da igualdade" en la sociedad y en el trabajo.

De hecho, pone "énfase" en este último campo para conformar "unha nova cultura empresarial", en la que la gestión laboral se realiza "pensando no benestar laboral dos traballadores".

Así, Lorenzana resumió que se trata de una "racionalización dos tempos e as xornadas de traballo" con iniciativas que fomenten la corresponsabilidad, el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital o la flexibilidad horaria, mediante las cuales se favorece también el bienestar laboral de las mujeres. Ahí aparecen, citó, "a igualdade na retribución" o "medidas de conciliación máis amplas e que non poñan exclusivamente a atención" en ellas. También la formación en igualdad dentro de la empresa, la creación de espacios seguros o la incorporación de la perspectiva de género en seguridad y salud laboral. Aspectos que, según la Xunta, "non poden ser exclusivos das grandes empresas", por lo que trabajará por su aplicación en todo el tejido productivo gallego, en el que "o 97% son microempresas".

En todo caso, lo que hace la norma es aportar esas "definicións" para "fomentar" que ese cambio cultural se produzca "pouco a pouco", adaptando ese "coidado" del trabajador a cada tipo de empresa. Tanto es así que la conselleira recalcó que "por suposto non existe un réxime sancionador".

Asimismo, la ley dedicará un capítulo a las mujeres rurales y del sector marítimo-pesquero, dada su relevancia en la economía gallega. En él se recoge una carta de derechos, se les reconoce prioridad en las políticas de empleo autonómicas y se prevé un observatorio para analizar su situación.

Espacios seguros

Lorenzana destacó que la ley reconoce la discriminación "múltiple e interseccional", es decir, aquella donde se combina la que puede recibirse por ser mujer con otros factores como "por idade, pobreza, discapacidade, ser emigrante...".

Otra novedad es la regulación de los programas de ciudad segura, a los que podrán adherirse voluntariamente las entidades locales para crear "espazos urbanos libres de violencia e acoso sexual". Aquí entran las sendas seguras, la paradas a demanda del transporte público, la iluminación...

En cuanto al sexismo que han potenciado las nuevas tecnologías, se otorgará a los Centros de Información á Muller de ámbito local un papel relevante en el acompañamiento y apoyo a las víctimas.