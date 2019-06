Las temperaturas dan un respiro este domingo

Descenso de temperaturas y cielos parcialmente nublados son algunas de las notas del tiempo previsto para este domingo.

"Galicia quedará nesta xornada nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Deste xeito os ceos estarán parcialmente anubrados, aínda que con nubes medias e altas que non deberían impedir o paso do sol; a medida que avance o día entrarán néboas e nubes baixas polo litoral. As temperaturas descenderán, sendo a baixada máis acusada nos valores diúrnos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste", explican desde MeteoGalicia.

Las temperaturas, después de que este sábado volviesen a dejar una máxima por encima de los 35 grados (35,7º en Pantón) bajarán, principalmente las diurnas, para situarse en los siguientes valores: