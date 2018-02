Las familias de 30 niños con autismo temen quedarse sin servicio por la subida de precios

Las familias de 30 niños ourensanos con Trastornos del Espectro Autista (TAE) han denunciado este lunes que a partir del 1 de marzo sus hijos podrían quedarse sin los servicios que les ofrece la Asociación de Autismo de Ourense si no afrontan una subida del 100% de las cuotas mensuales. En rueda de prensa, han censurado el "precio abusivo" que se les pretende cobrar —300 euros mensuales— respecto a otros centros de Galicia, donde la cuota ronda "los 150 euros". Además, advirtieron de un "agujero" contraído por la entidad sin ánimo de lucro que estiman en unos "50.000 euros".

El portavoz de las familias afectadas, José Manuel Martínez, ha explicado que se encuentran en "una situación límite" desde que el presidente de la asociación de Autismo, Virgilio Montes, les comunicó que las cuotas para el servicio de atención temprana (de cero a seis años) y el de Orientación (hasta los 21 años) subirían hasta los 300 euros mensuales, lo que supone "un incremento del 400%" en los últimos cuatro años. Y es que en 2014 pagaban 75 euros al mes. Todo ello, indican, a pesar de que la entidad "recibe subvenciones de diferentes administraciones públicas (Xunta, Diputación y Ayuntamiento) y la entidad bancaria Caixa.

Por parte de la entidad se explica que este incremento es fruto de una "bajada bestial" de las ayudas públicas y se advierte de que apoyarán las reclamaciones de los padres porque "no van a ser el cortafuegos de la Xunta". Virgilio Montes ha reconocido que "se trata de una cuota excesiva", pero ha apuntado que la entidad "no tiene manera" de mantener ese servicio por el "recorte bestial" de las ayudas percibidas desde la Consellería de Traballo, que era con la que se gestionaban los servicios de atención primaria y de orientación. Pero además ha denunciado la "ausencia total de ayudas" por parte de la Consellería de Política Social. "Los padres tienen toda la razón del mundo y nos vamos a sumar a sus reivindicaciones" ha explicado Montes, que se ha mostrado dispuesto a "rodear San Caetano si es preciso".

INFORMACIÓN. Los familiares afirman que el servicio "no es el adecuado" para atender a los niños con espectro autista, además de señalar que tampoco ofrecen ningún tipo de actividad complementaria para mejorar su situación, por lo que reclaman una solución. El pasado mes de enero los familiares solicitaron "por escrito" copia de las actas del cambio de gerencia así como una reunión informativa, tras asegurar que no reciben "ninguna" información sobre los gastos de la entidad. "Solicitamos conocer el importe que reciben en subvenciones porque no sabemos si llega el dinero, pero se niegan a dárnoslo", ha apuntado Martínez.

En atención temprana se estaba atendiendo a cinco menores, con clases ocho horas al mes; mientras que el servicio de Orientación tenía a 25 usuarios con los que se trabajaba siete horas al mes (tres de forma individual y cuatro horas en grupo).