Lara Méndez responde a Pachi Vázquez: "En el PSOE no hay purgas"

La alcaldesa de Lugo y presidenta del PSOE lucense, Lara Méndez, ha replicado al exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez que en el Partido Socialista no hay "purgas". "Hay discrepancias, hay criterios distintos, hay diversidad de opiniones, hay críticas; además somos un partido que no tenemos problema en hacer una critica pública cuando no opinamos lo mismo, pero purgas no", deja claro.

Por ello, ha avisado de que "las puertas del Partido Socialista están abiertas para todo el mundo, tanto para entrar como para salir". "Cuando uno no se siente legitimado con el proyecto tiene toda la legitimidad para decir que no quiere continuar, pero un proyecto es mucho más que las personas", subraya.

Así, a Pachi Vázquez le ha recordado que ocupó distintos cargos institucionales, "fue alcalde (O Carballiño), fue conselleiro (Medio Ambiente), fue, en definitiva, una persona que tuvo muchas responsabilidades". "Y muchas veces no estamos de acuerdo con muchas decisiones que se toman desde la dirección, incluida la propia dirección de Pachi Vázquez", ha agregado.

Sin embargo, argumenta la alcaldesa de Lugo que "eso no significa que dentro de la divergencia, dentro de criterios distintos de opiniones, no tengan cabida todos". "Yo entiendo así al partido socialista, un partido donde la puerta está abierta para todo el mundo, tanto de entrada como de salida de forma voluntaria", insiste.

Gonzalo Caballero: "Las primarias las deciden los militantes"

En unos términos parecidos se pronunció este lunes el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien ha negado la existencia de "purgas" internas y le ha recordado al que fuera secretario general de la formación entre 2009 y 2013 que en los procesos de primarias deciden los militantes y no la dirección.



En una rueda de prensa celebrada este lunes y después de que Pachi Vázquez afirmase que el "odio interno" está "destrozando" al PSOE y asegurase que deja la organización para evitar purgas a sus afines, Gonzalo Caballero ha destacado que el socialista es un partido de "máxima participación" en el que "la selección no la hace la dirección a través de ninguna purga" sino que "las primarias las deciden los militantes del PSOE".