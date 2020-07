O lanzamento dos Fogos do Apóstolo provoca un incendio nun parque de Santiago

O lanzamento dos Fogos do Apóstolo, festividade de Santiago, na madrugada do 25 de xullo provocou un incendio no parque Eugenio Granell da capital galega que queimou 1,7 hectáreas. O lume iniciouse, segundo os primeiros indicios, por un rescoldo dos proxectís que prendeu nunha zona do parque Eugenio Granell, situado no sur da capital galega, que na madrugada do día 25 de xullo vive o día grande das súas festas.

O incendio quedou sufocado ao fío das 01.30 horas da madrugada do sábado. As estimacións dos bombeiros de Santiago cifran en 1,7 hectáreas a superficie arrasada polas lapas.

O parque Eugenio Granell era un do seis puntos desde onde foron lanzados os Fogos do Apóstolo, que tradicionalmente teñen lugar desde a Praza do Obradoiro. O concello compostelán decidiu innovar este ano ante o impacto da pandemia nas festas patronais de Santiago optando por disgregar o lanzamento dos proxectís desde distintos puntos da cidade.

Con todo, o risco de incendio fixo que o goberno local prescindise de dous lugares de lanzamento dos oito inicialmente previstos.

Segundo informou o concello desde a súa conta en Twitter na tarde do venres, as "condicións de risco extremo de incendio" forestal este venres obrigaron a suspender os lanzamentos previstos desde o Monte de Deus (Vite) e a Granza do Xesto, nas saias do monte Pedroso.