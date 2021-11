Lailuma, periodista afgana: "No me voy a callar, aunque los talibanes me maten"

Lailuma Sadid, periodista afgana del diario Brussels Morning, ha dejado claro este viernes que aunque los talibanes, que han tomado el poder en su país de origen, acaben con su vida, lo que no conseguirán mientras respire es callarla. "Si los talibanes me matan por la manera en la que lucho, ocurrirá, pero no me voy a quedar callada", ha contado en Compostela, donde ha formado parte del tercer congreso de medios de comunicación e igualdad que ha organizado la Asociación de Periodistas de Galicia que preside María Méndez.

Lailuma, cuya participación ha sido presencial, ha dado un emotivo testimonio en el que ha contado que la guerra se ha cobrado la vida de hasta 35 personas de su familia, entre ellas su propio padre, que era político. "Lucharé por ellos", ha garantizado, y con pena ha dicho no ser muy optimista de cara al futuro.

Esta mujer, que tras cubrir el pasado agosto la rueda de prensa posterior a la reunión de la Otan en la que se analizó la situación de Afganistán clamó, entre lágrimas, para que no se reconociese al gobierno fundamentalista islámico, ha relatado que los talibanes se están cebando con los informadores. "Es un desastre", ha resumido.

Ella misma recibió tiempo ha palizas, "y no una vez, muchas veces", ha detallado. "Nunca he visto la paz" allí, ha confesado con crudeza, y ha indicado que los mejor parados hacen vida en otros lugares, donde se quedan y sobreviven.



En la actualidad, en Afganistán, ha proseguido, la mujer está "retirada" de la sociedad. "Y no queremos retroceder. Queremos ir hacia adelante. Y yo quiero dar voz", ha subrayado, emocionando al auditorio.