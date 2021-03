La Xunta planea comenzar a vacunar a los mayores de 70 a principios de mayo

Galicia planea, con los datos de los que dispone actualmente de suministro de vacunas, concluir la inmunización de los mayores de 80 años en el mes de abril y arrancar en mayo la administración de dosis a mayores de 70. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la última reunión del comité clínico, que se celebró entre este martes y miércoles.

En este sentido, explicó que actualmente ya se vacunaron más de 80.000 personas del colectivo general de mayores de 80 años con la primera dosis contra el covid-19 y se empezará en breve con la segunda, un proceso que en Galicia va "máis lento do que nos gustaría", dijo Feijóo. "Imos máis lentos do que poderiamos se tivésemos vacinas suficientes", añadió, tras lo que confió en que "se cumpran os compromisos do Goberno" para el mes de abril y se pueda "incrementar o ritmo de vacinación".

"Cos datos de hoxe e se se cumpre o número de doses", ha explicado Núñez Feijóo, los expertos creen que se podría "inmunizar a toda a poboación de máis de 80 anos antes de que termine o mes de abril", para continuar después con los mayores de 70. Esto supondría "un gran "impacto na mortalidade" e un "salto cualitativo", ya que "o 90 por cento dos falecidos tiñan máis de 70 anos".

En Galicia hay ya 256.000 personas vacunadas, de las que más de 95.800 recibieron las dos dosis. Con todo, el nivel de "inmunización natural" por contagio es menor que en otras partes del Estado, con lo que las personas protegidas contra la enfermedad superan por pouco as 206.000, o 7,6% do total.

ASTRAZENECA. Respecto a la vacuna de AstraZeneca, el titular de la Xunta dijo entender la suspensión temporal ordenada por el Gobierno durante quince días tras registrarse varios casos de trombos en personas vacunadas en varios países europeos. "Temos que ofrecer certezas", recalcó, para hacer hincapié en que vivimos un "momento crucial" en el que es preciso mantener lo más bajo posible la incidencia del virus, al ser una de las comunidades con menor ratio de inmunización. A su juicio, la paralización temporal obedece a un criterio de prudencia, para dar tiempo a realizar los estudios pertinentes, evaluar a los pacientes y ofrecer las "máximas garantías" a los ciudadanos que acuden a vacunarse.

Feijóo pidió a los 90.000 gallegos que ya fueron vacunados con AstraZeneca que informen a las autoridades sanitarias de "calquera indicio" de efecto secundario grave, como "dores de cabeza ou sintomatoloxía similar". "Pedímoslles que, ante calquera indicio de dor de cabeza ou sintomatoloxía similar, póñanse en contacto co seu médico de cabeceira", enfatizó, y recordó que la Agencia Europea del Medicamento "segue afirmando que a vacina é segura, fiable e efectiva" y "trae moitos máis beneficios que prexuízos". "Os cidadáns deben poder afrontar coa máxima confianza o proceso de vacinación, tanto coas doses de AstraZeneca como coas que están aínda en fase de estudo", resumió.

Sobre si hay una fecha en la que se podría retomar esta vacunación con AstraZeneca, Núñez Feijóo se ha limitado a indicar que la Xunta lo que hace es esperar a que se esclarezcan los hechos y confía en tener información en las próximas dos semanas, aparte de asegurar que comprende la "prudencia" ante estos casos. Ha recordado que en España hay tres personas sospechosas de reacciones adversas tras esta vacuna.

Entre ellas una fallecida por un ictus isquémico, que recibió la vacuna de AstraZeneca en los últimos 16 días, y otros dos casos de trombosis, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Por eso, ha pedido analizar las causas de ese fallecimiento y qué interacciones, en el caso de que se confirme, puede tener esa vacuna.