La Xunta no descarta la vía judicial si se le condona la deuda a Cataluña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este jueves que Galicia "no asumirá ni permitirá" que se pueda condonar la deuda solo a algunas comunidades, como Cataluña, y confía en que "Pedro Sánchez no llegue tan lejos”, porque si no, el Gobierno gallego podría recurrir a los tribunales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno autonómico y que será la última antes del parón vacacional, el presidente gallego ha vuelto a rechazar negociaciones bilaterales para la condonación de deuda y ha incidido en que Galicia buscará "respaldo" en otras comunidades para evitar este agravio que perjudicaría a algunos territorios, también gobernados por el PSOE.

En este sentido, ha dicho que no descarta recurrir nuevamente a los tribunales para evitar esta situación como ya hizo con la reclamación de la mensualidad del Iva correspondiente al mes de diciembre de 2017, aunque, ha incidido, en que no sería su deseo tener que llegar a ese punto.

La Xunta, ha dicho, “no querría judicializar” esta cuestión, ya que los juzgados “tienen sus tiempos y sus costes”, por lo que espera que “Pedro Sánchez no llegue tan lejos” solo para buscar apoyos para su investidura.

Condonar deuda de unas comunidades sí y de otras no sería, en su opinión, un agravio para las comunidades y espera que “no se les ocurra llevarlo a la práctica”, ya que, para él, “si se hacen detracciones, tienen que ser en el mismo porcentaje, a todos por igual”.

Así las cosas, el presidente de la Xunta ha vuelto a demandar una reforma del modelo de financiación y, para debatir esta cuestión, ha vuelto a exigir la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de las Comunidades Autónomas y ha insistido en que mantendrá esta solicitud "gobierne quien gobierne".

"Si finalmente Alberto Núñez Feijóo es presidente, Galicia le pedirá la reunión del CPFF", ha sostenido el mandatario gallego, que recordó que esta es una solicitud común de varias comunidades tal y como rubricaron Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria en la denominada Declaración de Santiago tras una reunión mantenida en noviembre de 2021.