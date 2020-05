La oposición, en contra de la fecha de las elecciones gallegas

PSOE: "Feijóo impone un calendario que los gallegos no compartimos"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de imponer un calendario electoral que los gallegos no comparten pero ha avisado de que el Partido Socialista estará "preparado".

"Feijóo impone un calendario electoral que los gallegos no compartimos, está escribiendo sus últimas palabras al frente del Gobierno de la Xunta", ha manifestado el dirigente socialista en unas declaraciones remitidas a los medios ante el anuncio de Feijóo de convocar elecciones.

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha asegurado que su formación estará "preparada" para darle a Galicia "un proyecto de compromiso con la sanidad pública, el estado del bienestar y una política de reconstrucción al servicio de la ciudadanía para que nadie quede en la cuneta en la salida de esta crisis".

Galicia en Común: "Es una irresponsabilidad histórica"

Por su parte, el portavoz de Galicia en Común - Anova Mareas, Antón Gómez Reino, ha calificado la convocatoria como una "irresponsabilidad histórica" que atribuye a la "ambición política y personal" del líder del PPdeG.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este lunes, Gómez Reino ha asegurado que los gallegos "no están pensando en un proceso electoral que conlleva enromes riesgos" sino en "ver a sus familias", en "retomar la actividad laboral" y "normalizar la situación".

"Feijóo se quitó la mascarilla y la máscara en una estrategia electoral desarrollada días atrás mientras la población gallega estaba sufriendo", ha denunciado el también secretario xeral de Podemos Galicia.

En este sentido, ha criticado que, en el actual contexto de crisis sanitaria, el gobierno vaya a estar en campaña después de "un teatro de 65 días" en el que, según ha indicado, "Feijóo se amparó en una performance ocultando las siglas del PP en las de la Xunta con numerosas comparecencias en horario de máxima audiencia en la TVG".

BNG: "Es una temeridad"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha señalado este lunes que la decisión de convocar las elecciones autonómicas el 12 de julio es "una temeridad" que espera "que no haya que lamentar", toda vez que los comicios de celebrarán "sin garantías sanitarias".

"Creemos que esta convocatoria es una temeridad y la prueba de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, está jugando con fuego es que el propio decreto puede prever la nueva cancelación de las elecciones por un nuevo rebrote", ha apuntado Pontón en una rueda de prensa telemática.

La líder nacionalista ha insistido en que los propios informes en que se basa la Xunta para justificar la convocatoria "avisan de que la evolución de la covid-19 es impredecible y puede haber un repunte en cualquier momento", un hecho "que puede ser muy grave entre la población gallega, que está muy poco inmunizada".

Asimismo, Pontón también ha afeado que el titular del Ejecutivo autonómico no haya comunicado a los partidos gallegos su decisión de convocar las elecciones, ya que "Núñez Feijóo ha hablado más de cuándo convocar las elecciones gallegas con el lehendakari, Íñigo Urkullu, que con la oposición", una muestra de su "absolutismo".

En Marea prefería el 19-J

A través de un comunicado, el portavoz de la formación, Pancho Casal, asegura que "una cosa es la adaptación de la campaña a la nueva normalidad", en lo que estaría de acuerdo, "y otra la reducción". En cualquier caso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este lunes que "por imperativo legal" la campaña debe durar 15 días.



En Marea también lamenta que el mandatario gallego "no hiciese caso" a su sugerencia de que los comicios se fijasen el día 19, puesto que así "toda la campaña se llevaría a cabo fuera del estado de alarma" –no obstante, el actualmente en vigor solo se extiende hasta el 23 de mayo–.



Además, En Marea convocará en los próximos días un plenario telemático para que los inscritos decidan sobre la concurrencia de la formación a las elecciones, después de la decisión de no hacerlo para la convocatoria del 5 de abril, posteriormente suspendida.



En la anterior cita electoral, la formación que lideraba entonces el magistrado en excedencia Luís Villares decidió no presentarse, tras la retirada del que fuera su portavoz en la Cámara de la política.