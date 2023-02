La borrasca Juliette dejará un último día de frío polar en Galicia

Después de un martes en el que los termómetros bajaron hasta los -9,1 grados en Calvos de Randín (Ourense), la jornada del miércoles se presenta otra vez gélida en Galicia.

Tanto en la montaña de Lugo como en la de Ourense está activa la alerta amarilla por bajas temperaturas, que se espera que lleguen hasta los seis grados bajo cero. Además, el aviso también estará activo en el sur de Lugo y Ourense, donde podrían alcanzar los -4 grados.

La borrasca Juliette seguirá manteniendo a Galicia bajo su influjo. Según MeteoGalicia, este miércoles aumentará la inestabilidad atmosférica con la entrada de aire frío en altura. El cielo estará parcialmente nublado con posibilidad de lluvias ocasionales al norte, por la mañana, y más generalizadas por la tarde. La cota de nieve irá ascendiendo desde los 400 metros hasta los 600-800 con el paso del día.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, aunque las máximas experimentarán un ligero ascenso. Se esperan heladas débiles generalizadas en el interior, que serán más intensas en el sur de Ourense y en zonas montañosas. El viento soplará de este y nordeste y será flojo en el interior y más intenso en el litoral.

La borrasca Juliette continuará dejando este miércoles nevadas en cotas bajas en el norte peninsular, a partir de los 100 metros en algunas zonas, y de los 200 en el resto de la Península, mientras en Baleares nevará a partir de los 700 metros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Mañá 1 de marzo será o último día en Galicia deste episodio de frío

🌥️ no litoral cantábrico con precipitacións febles pola mañá; no resto de Galicia ☀️ 🌤️

Cota de neve entre 400-700 m e 🌡️ con poucos cambios

Vento do nordés, máis intenso no litoral pic.twitter.com/MGjBQZSDm0