La borrasca Jorge trae lluvia y vientos de más de 100 kilómetros por hora

El tiempo primaveral de los últimos de días se truncará durante la madrugada del sábado con la llegada de un frente frío asociado a la borrasca atlántica Jorge. De estas forma regresarán las lluvias, los vientos fuertes y las temperaturas más acordes a las fechas actuales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, según MeteoGalicia, el litoral de Lugo y A Coruña estarán este sábado en alerta naranja por vientos de más de 100 kilómetros por hora en tierra y de fuerza ocho en el mar. En el resto de Galicia también imperará el aviso de nivel amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

El portavoz de la Aemet, Fernando García, ha indicado que con la llegada del frente frío asociado a la borrasca Jorge, situada al noreste de Irlanda, se rompe con "la tónica general de febrero e irrumpe de nuevo el invierno".

Aínda que durante as últimas semanas predominaron as anomalías secas en Galicia, a próxima semana vai ser notablemente máis húmida do normal debido á sucesión de frontes que van pasar nos próximos días pic.twitter.com/IpHaPKnpk7