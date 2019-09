El presidente del TSXG ve "único en Galicia" el caso de la jueza De Lara

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, considera que el caso de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara –sancionada a siete meses y un día de suspensión de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– es "único" en Galicia. No obstante, aboga por trabajar en el ámbito judicial para "intentar que esas instrucciones tan dilatadas desaparezcan".

En una entrevista concedida a Europa Press, insta también a los jueces a "empatizar" con el problema de la violencia de género, del que afirma que es "una lacra". "Y los jueces tenemos que ser particularmente conscientes de eso", apostilla.

Sobre la sanción a la jueza Pilar de Lara, Díaz-Castroverde incide en que "en Galicia este caso de retraso -judicial- es único históricamente", haciendo referencia a los últimos 10 y 15 años. "Es cierto que ha habido una serie de retrasos que el Consejo ha analizado, pero no me consta que la magistrada tuviera afán de protagonismo", responde al ser cuestionado si existe detrás de algunos jueces que acumulan numerosos casos esta intención.

Preguntado si cree que con esta jueza debería haberse actuado antes, asegura que "cuando un juez está actuando gubernativamente hablando no se debe interrumpir su actuación". "El juez debe desarrollar su función jurisdiccional con entera libertad y los controles a esa instrucción deben ser relativos para no entrometerse en la función del juez", apostilla.

Respecto a las dilaciones en algunos procedimientos, el presidente del TSXG insiste en que "hay que entender que cuando una causa tiene cierta complejidad, no puede ser instruida en un plazo de breve". No obstante, reconoce que "cuando las causas se dilatan mucho en el tiempo perjudican a los ciudadanos y también a la imagen de la Justicia, tenemos que intentar que esas instrucciones tan dilatadas desaparezcan", añade.

VIOLENCIA DE GÉNERO. En cuanto a uno de los asuntos que centró el acto de su toma de posesión, la violencia de género, insiste en que la falta de medios no solo afecta a estos juzgados. "Es raro que no podamos señalar un juzgado que no tenga carencias de medios materiales o personales", admite.

En este tema, aunque no cree necesario crear más juzgados de violencia de género en Galicia, --"con los números que tenemos, no", responde-- sí defiende la comarcalización para facilitar la presentación de denuncias en el rural.

"La idea básica sería que determinados juzgados extendieran su actuación a partidos judiciales limítrofes, por ejemplo, el juzgado de Santiago de Compostela con competencias en violencia sobre la mujer que abarcara también los partidos cercanos, Padrón, Negreira u otros, lo que que permitiera una mayor eficacia", apunta como una posibilidad.

Al respecto, remarca que "en el rural se producen situaciones de menor permeabilidad de los casos de violencia". "Hay más silencios, más complicidades...", señala Díaz-Castroverde. "Seguramente una denuncia de violencia de género es difícil hacerla en el juzgado de Vilalba -apunta ante la posibilidad de que se conozca antes su existencia-, pero más fácil en el de Lugo, si tuviera competencia".

Preguntado si cree que es necesaria una mayor especialización de estos jueces, recuerda que el CGPJ ha establecido un programa de formación en materia de violencia de género que reciben los jueces o juezas cuando son trasladados a un juzgado competente en esta materia.

Juicios de Diana Quer y Angrois

En otro orden de cosas, y preguntado por las medidas previstas para la celebración del juicio de Diana Quer, avanza que "será conocido hasta donde el tribunal autorice y tendrá la organización que sea necesaria para que se pueda desarrollar adecuadamente", explica.



Respecto a la capacidad de la justicia gallega para acoger una macrocausa como la del accidente ferroviario de Angrois, recuerda que "ya hubo otros macrojuicios que se han resuelto perfectamente".