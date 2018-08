La Fiscalía acusa de asesinato al hombre que degolló a su pareja en A Coruña

La Fiscalía considera que el crimen de una mujer de 57 años, vecina de A Coruña y que fue degollada por su marido en un inmueble de la calle de La Estrella el pasado 18 de julio, fue un asesinato. Por su parte, la defensa no niega la autoría, pero entiende que es un "homicidio-suicidio".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de que este miércoles haya tenido lugar una comparecencia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Jurado.

En ella, las partes han trasladado su calificación inicial de unos hechos que para la Fiscalía son asesinato ya que aprecia alevosía, han explicado las mismas fuentes.

LOS HIJOS, ACUSACIÓN PARTICULAR. La defensa no niega la autoría, algo que confeso el hombre, pero alega que los hechos son "homicidio-suicidio" lo que reduciría la pena de cárcel. Mientras, los hijos se han personado como acusación particular.

Tras conocerse el crimen, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó el carácter machista de este caso.

Los agentes activaron desde un primer momento el protocolo por crimen machista, pero la verificación se produjo al día siguiente de la detención del hombre, de 54 años y como la fallecida de nacionalidad española. Contra él, no existían denuncias previas.