A Policía Nacional e Garda Civil desarticularon en Vilagarcía de Arousa un grupo criminal dedicado aos roubos con forza en naves de polígonos industriais, nunha operación conxunta levada a cabo desde marzo de 2017.

A operación saldouse con catro detidos que pasaron a disposición xudicial, como presuntos autores de 51 roubos con forza cometidos en polígonos industriais de toda Galicia. En total o montante de todos os obxectos subtraídos nestes roubos ascende a un millón de euros.

A investigación iniciouse por mor dunha denuncia dun roubo na Coruña en marzo de 2107, realizado polo procedemento do butrón, no que accederon polo tellado dunha nave no polígono industrial da Grela.

Durante a investigación tívose coñecemento de feitos similares en polígonos industriais de Ribeira, Santiago e Marín.

No desenvolvemento da investigación constatouse que os feitos se producían por toda Galicia, polo que se dispuxo un operativo conxunto de Policía Nacional e Garda Civil.

O operativo permitiu a detención dos catro integrantes do grupo criminal na madrugada do 7 de maio en Vilagarcía de Arousa.

Por mor desta detención leváronse a cabo dous rexistros domiciliarios nos que se incautaron numeroso material que utilizaban para cometer os feitos como mazas, trades, radiais e machadas ou inhibidores de frecuencias.

Ademais tamén se incautaron 3.000 euros en efectivo e dous vehículos así como numerosos efectos subtraídos. Aos detidos, con idades comprendidas entre 38 e 57 anos e naturais de Serbia, Kósovo e Albania, impútanselles delitos de roubos con forza e integración en grupo criminal.

O modus operandi

Tal e como sinalou este mércores un portavoz da Policía Nacional na Coruña, os detidos contan con antecedentes policiais e teñen "unha alta especialización en cometer roubos con forza, coordinados e cunha repartición de papeis na execución do delito". En declaracións aos medios, este portavoz da Policía Nacional, explicou que os detidos tomaban medidas para poder actuar con máis calma.



Deste xeito, relatou, "un deles entraba no polígono industrial un intre antes de cometer o delito e realizaba unha primeira tentativa" comprobando se saltaban as alarmas.



Ademais, unha portavoz da Comandancia da Garda Civil na Coruña sinalou que se continúa investigando sobre o caso e "aínda que estes son os 51 (roubos) esclarecidos non se descarta que poida haber máis que implíquenlles directamente".



Tal e como informou a Policía Nacional, dada o perigo dos detidos a detención levou a cabo coa colaboración do Grupo de Operacións Especiais (GOES) da Xefatura Superior de Policía de Galicia. A investigación desenvolveuse por especialistas en delincuencia organizada e violenta de Policía Nacional e Garda Civil.