Borrasca Karlotta: un potente temporal de lluvia, olas y viento deja a Galicia en alerta este jueves

Rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, olas hasta los 7 metros y lluvias que podrían acumular hasta 80 litros por metro cuadrado, son algunos de los efectos de la borrasca Karlotta, que desde la noche de este jueves y hasta el sábado afectará a amplias zonas del país, con mayor intensidad al oeste peninsular.

De momento, Karlotta (la 11ª borrasca de la temporada 2023-2024 y nombrada por Aemet) se encuentra en proceso de ciclogénesis, es decir, de formación e intensificación, y adquirirá todas las características de borrasca a partir de la noche de este miércoles, aunque será este jueves cuando sus efectos se noten más claramente, ha avanzado a EFE, Francisco Infante, portavoz de Aemet.

Vindeiras 24 horas en #Galicia👇



⚠️Moita precaución co vento🍃



⚠️Refachos superiores aos 90 km/h e por riba dos 100 km/h no litoral e zonas altas🟡🟠



⚠️Mala visibilidade no mar🌊



