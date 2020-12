Suspenden la asamblea en la que se expulsó a los tres ediles críticos de DO

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense ha suspendido cautelarmente el acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria Democracia Ourensana del pasado 18 de octubre por el que se expulso del grupo municipal a los tres ediles críticos de la formación.

De este modo se estima la solicitud de medidas cautelares presentada la pasada semana por tres concejales, María del Mar Fernández Dibuja, Maite Rodríguez y Miguel Caride.

Los ediles dejan de ser no adscritos y recuperan sus puestos anteriores. En el caso de Caride, este regresaría a su cargo en el Ayuntamiento, así como la segunda vicepresidencia de la Diputación Provincial.

Además, obliga a Democracia Ourensana, que lidera Gonzalo Pérez Jácome, a asumir las costas del juicio.

La jueza considera que "no parece" que la formación política "tuviera facultades para expulsar" a estos ediles del grupo, puesto que grupo municipal y partido "son entidades diferentes".

"El partido político Democracia Ourensana sólo puede imponer sanciones disciplinarias a quien esté afiliado a él, por lo que carecen de cualquier eficacia aquellas sanciones que puedan acordar imponer a personas extrañas a esa organización", reza el auto.

Recurso de apelación

Ante esta resolución, Democracia Ourensana ha avanzado que se recurrirá en apelación la decisión del juzgado. En un comunicado, la formación califica el auto de "erróneo" y explica que se impulso sanción a los concejales díscolos "al declararlos tránsfugas".

"En ningún caso ha sucedido sanción alguna limitándonos a declarar únicamente la condición de tránsfuga". Asimismo, destacan que el auto "reclama que la formación política no puede proclamar tránsfugas al no ser estos afiliados al partido".

Del mismo modo, ha subrayado que el auto "solo considera los posibles perjuicios" que la declaración como tránsfugas acarrea a los concejales, pero "no tiene en cuenta los posibles perjuicios que la decisión de la propia juez implica para la formación política" de Democracia Ourensana"

Además, a través de sus redes sociales, Pérez Jácome ha advertido que su formación no ha perdido "ningún juicio" y que "simplemente la jueza aplaza los efectos de la resolución de expulsión del grupo municipal" hasta la celebración del proceso. "Esto no tiene interferencia en la gobernabilidad del Ayuntamiento", ha asegurado.

Ánimo y moral

Por su parte, Miguel Caride ha remarcado que "lo más importante" de esta aprobación de medidas cautelares "es el grado de ánimo y moral transmitido". "Nosotros tuvimos que aguantar envites, insultos y burlas y lo que viene a decir la juez ahora es que puede que tengamos razón".

Así ha subrayado que "hay una cosa en política que se emplea muy poco, y es la prudencia". "Todos aquellos que se han dedicado a opinar sobre nosotros o sobre mí como tránsfugas de libro sin entrar a valorar lo que realmente sucedía...falta cautela, incluso dentro del ámbito político", ha sentenciado para a renglón seguido reflexionar: "ahora nos da la juez la razón y qué".

La anulación de la asamblea en la que se expulsaron a los tres ediles de Democracia Ourensana supone que todo lo que se hizo desde que los echaron "ya no vale". "Hay que volver a formar las juntas de gobierno, las juntas de portavoces, volver a replantear las intervenciones, la presencia en las comisiones informativas y la presencia en las juntas de área" ha expuesto Caride.

Este nuevo reparto afectará a la reunión de portavoces celebrada en la mañana de este miércoles.

Sobre ella Caride ha lamentado que "los partidos de la oposición no sean capaces de ponerse de acuerdo para planear una moción de censura y sin embargo sí para acordar los sueldos" de las dedicaciones de los distintos concejales. "Primero hay que arreglar lo principal y después todo el mundo tiene derecho a cobrar, pero no a la inversa".

Por otro lado, ha indicado que cada uno de los ediles volverá a su función, y se transmitirá el auto al secretario del Ayuntamiento y al secretario de la Diputación por el que tienen derecho a dedicaciones exclusivas y a asesores, igual que el resto de partidos.

No obstante, ha avanzado que no recurrirán a estas posibilidades. "No lo haremos, no es el momento dada la situación de provisionalidad del ayuntamiento de Ourense".

"Lo importante era que alguien con la autoridad de juez nos reconociese. Se demuestra que las cosas no funcionan en base a un señor que opina como me discuten los echo, eso no es así", ha sentenciado Caride.