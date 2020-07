Juzgado abre diligencias contra la delegada de DomusVi y dos cargos de la Xunta

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cangas ha acordado incoar un procedimiento de diligencias previas contra la consejera delegada de DomusVi España,, y la directora del geriátrico, así como contra dos altos cargos de la. Estos son, jefa de los servicios de Inspección de Mayores y Discapacitados, e, director general de Mayores y Personas con Discapacidad.A todos ellos se les investiga por los presuntos delitos de homicidio o lesiones por imprudencia profesional o de abandono de discapacitados, según consta en el auto al que ha tenido acceso Efe.El juez ha admitido la querella presentada por los familiares de dos usuarias de DomusVi Aldán (Cangas), una de las tres residencias intervenidas por la Xunta debido a las altas cifras de contagiados por coronavirus, que se acabaron traduciendo en unasolo en este centro.En esta primera fase de investigación, el magistrado cita a declarar a las querellantes, no a los querellados; requiere aacceso al historial médico de estas dos residentes, una de las cuales falleció en el hospital, y encarga un informe forense sobre el diagnóstico y la asistencia médica de ambas.En ese informe se debe establecer si el tratamiento médico que recibieron en la residencia fue adecuado y si existió, teniendo en cuenta lo excepcional de la situación por la pandemia del coronavirus, "alguna acción u omisión constitutiva de imprudencia profesional" que provocara el contagio de una y la muerte de otra.El juezaclara en su auto que "no se trata de investigar DomusVi o la residencia de mayores de Cangas, ni siquiera todas y cada una de las actuaciones del personal" desde que ingresaron estas dos usuarias, pues "gran parte" de los hechos relatados en la querella no son constitutivos de infracción penal.De lo que se trata, abunda, es de investigar inicialmente si existieron acciones u omisiones que hayan provocado el fallecimiento de una de las residentes y del contagio por COVID-19 de la otra, "teniendo en cuenta las especiales circunstancias" sanitarias por la pandemia.Por eso acuerda, "al menos en este momento inicial", tomarle declaración a las querellantes antes de practicar más diligencias, incluso antes de oír en declaración a los querellados y de practicar una imputación formal de hechos.Cree el juez que "no se cumplen los presupuestos necesarios para acordar las demás diligencias en este momento procesal, sin perjuicio de su práctica posterior".Parte de los querellantes acusan a los responsables de la residencia DomusVi Cangas dea su madre, de las lesiones sufridas derivadas del diagnóstico positivo por Covid-19 y de aquellas por las numerosas caídas que tuvo y que no se trataron debidamente.Las hijas de la otra residente denuncian que su madre ingresó en elcon un cuadro de deshidratación severa, e insuficiencia respiratoria y renal, y falleció once días más tarde.Sostienen que su muerte se derivó de la mala gestión de la crisis por parte de las querelladas, que esperaron a que la residente presentara un cuadro de tal gravedad que todo intento por preservar su vida por parte del personal del hospital fuera en vano.El juez descarta la calificación de los hechos, pretendida por los querellantes, como un delito de abandono de una persona con discapacidad y de omisión del deber del socorro, y cree que tampoco constituyen una denegación de asistencia.Laadvierte de que ésta es la primera de las "decenas" de querellas que tramitará el despacho de abogadosPor el momento ha registrado otra querella en lospor parte de los familiares de una usuaria fallecida del geriátricoDe forma paralela, el mismo despacho, en colaboración con REDE, tramita denuncias por la vía civil contrapor fraude de contrato, cláusulas abusivas y cobros impropios.