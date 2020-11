Castilla y León asegura la permanencia de un pueblo leonés que quiere ser de Galicia

La Junta de Castilla y León ha asegurado la permanencia en el territorio de la Comunidad de la localidad leonesa de Fuente de Oliva, de siete habitantes, pedanía del municipio leonés de Balboa, que quiere anexionarse a Galicia, algo que ha sido bien acogido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico es consciente de esta situación y ha remitido varios escritos a las diversas entidades afectadas, como son la propia pedanía, y el Ayuntamiento y la Diputación de León.

Ibáñez ha sostenido que el desapego de esta localidad es producto de "algunas deficiencias en infraestructuras" que esperan que se aborden con los afectados.

Por ello, el consejero ha asegurado que la Junta está a la espera de saber cuál es la contestación para, a partir de ahí, "operar en consecuencia".

Preguntado sobre por qué Feijóo ha mostrado cierta simpatía con el interés de ese pueblo por hacerse gallegos, Ibáñez ha subrayado que esta no es una cuestión de "simpatía", ya que "la ley es la que es y esta rige cualquier cuestión relacionada con este aspecto y no entiende de simpatía o antipatía".

Por todo ello, el consejero ha zanjado que la Junta seguirá el "cauce ordinario" determinado por la ley si hay que solucionar esta cuestión.

Por su parte, el pedáneo de Fuente de Oliva, Fernando Cerezales, ha agradecido, en declaraciones a Efe, al presidente de la Xunta de Galicia que haya manifestado que buscará una salida con su homólogo en la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para acoger a este pueblo leonés.

Cerezales lamenta que la Junta "no haya movido ficha" hasta el momento, aunque asegure que ha enviado una notificación al Ayuntamiento y a la Diputación de León.

"No sabemos qué pone ese escrito y a nosotros no nos ha llegado nada, pero imaginamos que dirán que ellos no tienen competencias en lo que pedimos", ha continuado.

Cerezales ha reiterado que lo que piden fundamentalmente es acabar con el olvido de las administraciones y el arreglo de la carretera de acceso al pueblo, en la actualidad sin asfaltar.

Ha valorado que el presidente de la Diputación de León ya ha recogido esta reivindicación y ha insistido en que es la única administración que "ha cogido el toro por los cuernos, porque ese vial es suyo".

De todos modos, ha asegurado que por el momento "no ha habido ninguna mejora" y ha subrayado que mantienen su intención de anexionarse a Galicia.

"Hasta que no haya una declaración oficial dando respuesta a nuestras reivindicaciones no variaremos nuestra postura", ha insistido.

Cerezales ha defendido que el municipio lucense vecino de Cervantes está dispuesto a acogerles "con los brazos abiertos" como ya ha reiterado en numerosas ocasiones su alcalde.

"Para que cambiemos nuestra posición las cosas son tan sencillas como llenar las máquinas de gasoil y ponerlas a trabajar en la carretera o, al menos, que fijen en calendario de actuación", ha zanjado.