A juicio por "intentar atemorizar" al alcade de Santiago a través de las redes sociales

El juzgado de lo penal número 1 de Santiago acogerá este miércoles, el juicio contra el hombre detenido en 2015 por "intentar atemorizar" al alcalde compostelano, Martiño Noriega (Compostela Aberta), a través de las redes sociales.



La vista había sido señalada para febrero de este año, pero se suspendió por la huelga de funcionarios de la justicia.

En el escrito fiscal para este juicio, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide dos años de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación de tenencia de armas durante otros dos años.

Así, el acusado, que fue detenido en septiembre de 2015 tras una denuncia policial presentada por el alcalde, "publicó en el muro de perfil público de la red social Facebook mensajes" con la "intención de atemorizar" al regidor compostelano.

MENSAJES EN REDES SOCIALES. Concretamente, el escrito fiscal recoge un mensaje del 8 de septiembre de 2015 en el que se le indicaba que "no olvidase que después del 39 se comenzaron a llenar las cunetas de miles de putos rojos". "No nos gustaría repetir la historia, aunque están muy interesados en que se repita, habrá que darles la razón señor alcalde", añadía.

El 11 de septiembre de 2015, Jesús Enrique M.H., que figura como suplente en una lista electoral de la Falange por la provincia de A Coruña en el año 1989 -hecho que, según las fuentes consultadas, también se recoge en el atestado policial-, volvió a escribir un mensaje.

En esta ocasión recomendaba que "aunque no es religioso, rezase bastante para que ninguna de estas personas (en referencia a unos "amigos") se (lo) cruzase cruzando la calle, no fuera ser que confundieran el freno con el acelerador del coche".

"EMBARGAR CUENTAS". Ya el 16 de septiembre se refería al alcalde como "ese gorrechas" -ya que suele utilizar boina- y añadía: "Dios no quiera que nos crucemos por la calle, porque entonces sí que vas a desear cambiar de planeta... no me representas alcalducho de mierda ... puedes seguir embargando las cuentas... puto rojo fascista... pena que pakiño no acabara con todos vosotros... esto tendríamos ganado ahora".

Fuentes consultadas por Europa Press aseguraron en su momento que este vecino de Santiago desde hace más de 20 años, en el momento de la detención en 2015, tenía un proceso de embargo desde 2005 por impago de impuestos municipales por valor de 1.500 euros.