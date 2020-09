La jueza declara el Pazo de Meirás propiedad del Estado y ordena a los Franco su devolución

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado lo ha declarado como propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.



La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 del "predio denominado Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma". En relación la este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo "del Caudillo" para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado. Los alegatos de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalara a Franco a título personal, no se comparten", dice la sentencia, donde se concluye que la literalidade de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación "no arroja dudas", pues todos se refieren "al Caudillo".



La jueza concluye que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una "simulación", lo que determina la nulidad de la misma. En relación a este extremo, afirma la magistrada que no se acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de "ficción" llevada a cabo "sólo con el objeto de poner el bien a su nombre". "Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule para los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se entregó a la Xunta Pro Pazo del Caudillo en primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Xunta el 5 de agosto de 1938 y lo Junta Pro Pazo hizo entrega formal al Caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada pagada. La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra", se subraya en la resolución.



