La Audiencia Provincial de Pontevedra emitirá la próxima semana el fallo que será determinante para definir el rumbo del caso de presuntas amenazas de muerte ejercidas sobre una joven de 20 años de Sanxenxo por parte de un joven con el que, tal y como apuntó la defensa de la víctima y según varias denuncias formuladas, había mantenido una relación sentimental entre los pasados meses de noviembre y diciembre. La deliberación y fallo de la Audiencia resolverá si la causa continúa en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cambados, si las magistradas entienden que no se trata de un supuesto de violencia de género, o si, por el contrario, se confirma el anterior auto de dicho Juzgado, remitiéndolo al nº 3 al considerarlo violencia de género, tal y como sostiene la defensa de la víctima.

Mientras tanto, según apuntó la abogada de la familia afectada, Sabela Fole, "toda la instrucción de la causa está parada" lo que, al mismo tiempo, "dificulta la solicitud de medidas cautelares". Cabe recordar que, tal y como publicó este periódico el pasado 13 de abril, la Audiencia Provincial dejó sin efecto el auto emitido por el Juzgado nº 2, que el pasado mes de febrero imponía una orden de alejamiento al presunto acosador, un joven también vecino de Sanxenxo que presuntamente había intentado atropellar a la víctima con el coche cuando esta montaba a caballo. Una vez que la Audiencia ha denegado la orden, no cabe recurso por lo que, para la defensa, la única vía posible es que "continúe el procedimiento principal para poder pedir que se adopte una nueva orden, pero si no se continúan haciendo averiguaciones por parte del Juzgado, la causa queda parada".

En este contexto, la familia de la víctima alertó este jueves de nuevas amenazas de muerte recibidas de madrugada a través de las redes sociales desde presuntos perfiles falsos dirigidos a la víctima y a su entorno, como el de la imagen que acompaña este texto, y de la que se extraen advertencias como "no sabes con quien te estás metiendo y al final el que tiene dinero tiene el poder [...] venga disfrutar de tus últimos días de vida". El estado de salud a nivel psicológico tanto de la víctima como de su familia "no es bueno", afirma la abogada defensora, que urge a continuar "cuanto antes" la instrucción de la causa.

EL RASTREO DE LAS IP. Continúa el análisis de las direcciones IP para determinar la procedencia de los presuntos mensajes amenazantes vertidos sobre la víctima y su entorno a través de las redes sociales, si bien por el momento, tal y como explicó la abogada de la familia, a efectos legales "no hay autor". Sin embargo, apunta, "a pesar de no estar identificada la autoría de las amenazas lo cierto es que no han cesado y se agravan con cada paso que se da, y parece que están íntimamente relacionadas. Los indicios están ahí", afirmó.

De hecho, en lo que respecta a los procedimientos, el proceso se ve dilatado porque "cada procedimiento consta de una resolución. Muchas veces no es raro que se resuelvan todas las cuestiones en una misma resolución", explicó Fole.

La retirada de la orden de alejamiento y la continuidad de las presuntas amenazas de muerte a través de las redes sociales dejan a la víctima y su familia en una situación de "desprotección total", aseguraron desde la defensa, si bien con anterioridad ya se había detectado la aparición de piedras con notas pegadas dentro del recinto de la vivienda familiar y que contenían diversas amenazas, lo que mantiene a la víctima en un estado de "alerta constante".

