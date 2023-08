Jueves de nubes y claros antes de la llegada de una Dana el viernes que dejará precipitaciones

El jueves Galicia quedará en una situación transitoria antes de un frente que llegará durante el viernes. Con esta situación se esperan bancos de niebla matinales, que darán paso a cielos con alternancia de nubes y claros, estando más despejados en el sur y en el este de Galicia.

Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso.

Temperaturas extremas previstas en las principales ciudades:

A Coruña 17°/26°; Ferrol 16°/24°; Lugo 14°/27°; Ourense 15°/32°; Pontevedra 16°/27°; Santiago de Compostela 15°/26°; Vigo 16°/24°.

Bos días! O anticiclón predomina na situación meteorolóxica, afastando as frontes asociadas ás borrascas do norte.

Esta situación manterase ata a madrugada do venres, cando a fronte fría deixará chuvias en toda #Galicia



