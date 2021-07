La juerga que acabó con la juerga

Una fiesta en Mallorca desbarató la llegada de nuevo de la fiesta en Pontevedra. La imposibilidad de reabrir el ocio nocturno, al abandonar el nivel medio bajo de restricciones, causa indignación en el sector.

"Ya estábamos viendo la luz y ahora de repente nos la han vuelto a apagar. El resultado de todo esto es que cada día tienes menos ganas de luchar viendo que apuntan siempre hacia el mismo sector. Una y otra vez los que sufrimos las consecuencias de todo esto somos los mismos, aunque no tengamos la culpa, porque se está viendo que los brotes y los contagios surgen en otros lugares, pero a quienes siguen penalizando es a los de siempre: a la hostelería diurna con restricciones y a la nocturna, a la que ni siquiera le permiten abrir".

Así resumía este miércoles Daniel Lorenzo, presidente de Hoempo, el "enfado" que ha provocado en el sector la vuelta a las restricciones a raíz del repunte de casos de covid- 19 derivado principalmente de un viaje de fin de curso a Mallorca.

De nuevo en nivel medio, la hostelería de Pontevedra (al igual que la de los concellos de Poio, Vilaboa, Barro, Cambados y Vilanova de Arousa) solo podrá funcionar con un aforo máximo del 30% en el interior de los establecimientos y del 50% en terrazas; y el ocio nocturno, el más perjudicado, no podrá reabrir a pesar de que así estaba previsto antes de que los contagios se disparasen.

"Hay empresarios a los que este nuevo frenazo les supondrá el cierre definitivo", avisan y dicen que "psicológicamente" están mal

La medida ha pillado a los empresarios y profesionales del sector con todo preparado para volver a trabajar este fin de semana, después de quince meses cerrados y de que las pruebas piloto realizadas en varios establecimientos demostrasen ser un éxito. Con las despensas llenas y el personal a punto, tendrán que quedarse con la miel en los labios.

"¿Qué supone este nuevo mazazo? Pues hay bastante indignación entre los compañeros, mucho enfado y mucha rabia, porque nos está costando mucho esfuerzo y psicológicamente estamos muy mal, pues llevamos 15 meses soportando todo esto, que estén cargando sobre nuestros hombros la responsabilidad sin tenerla. Resulta insostenible y, por desgracia, hay empresarios del sector a los que un nuevo frenazo a su actividad le supondrá el cierre definitivo, porque no pueden aguantar más. Esto se está volviendo muy complicado y que se culpe siempre a este sector provoca que nos desanimemos y que no tengamos ganas de seguir", explicó el portavoz de los hosteleros de Pontevedra, Poio y Marín y propietario del pub La Pomada.

"Es un mazazo terrible. Yo, por ejemplo, llevo un par de semanas preparando y acondicionando los locales, encargando mercancía y preparando todo para la fiesta de apertura, y ahora nos quedamos otra vez sin ninguna expectativa sobre cuándo vamos a poder abrir y con una incertidumbre tremenda", añadió Javier Mori, propietario de dos locales en Pontevedra, el Ítaca Copas y el Artik Club.

¿SERÁ EFECTIVA? Además, los profesionales del gremio dudan de que la medida vaya a ser efectiva desde un punto de vista sanitario.

"En el caso del mundo de la noche, creo que no lo va a ser porque la gente que quiera salir va a hacerlo igualmente desplazándose a los concellos donde los locales sí puedan estar abiertos, por ejemplo a Sanxenxo. Quizá si hablamos de bares, la gente suele ir más a los que tiene en su zona, pero hablando de ocio nocturno no es así; al que quiere salir no le importa ir hasta el municipio de al lado. Así que esta medida lo único que conseguirá es arruinarnos más a nosotros, pero no va a ser efectiva para evitar contagios, sino que, en mi opinión, lo que va a provocar es que se expandan más hacia otros sitios. Además, lo que consiguen con no dejarnos abrir es que la gente haga botellones en casa o donde puedan, sin ningún tipo de control de aforo ni mascarillas ni nada. No me parece una medida lógica", añadió Mori.

Aunque el veto al ocio nocturno será efectivo desde las 00.00 horas del día 3, la mayoría no abrirá este jueves: "No compensa"

En el mismo sentido se pronunció José Malleiro, responsable de la Discoteca Daniel, quien reiteró que "los locales funcionamos dentro de las normas" y en unas condiciones controladas y seguras, tal y como quedó patente con las pruebas piloto llevadas a cabo en varios puntos de Galicia, incluida la capital del Lérez.

Sin embargo, "recibimos este nuevo golpe; estábamos preparando las cosas, con pedidos hechos y todo y ahora vienen con esto. Pues a ver hasta cuándo podemos aguantar, porque llega un momento en el que la situación es insostenible", insistió el mismo empresario.

"Es que, además de nuestro trabajo, estamos haciendo de policías para que la gente cumpla las normas y este sobreesfuerzo se nos paga de esta manera, con restricciones o con la prohibición de funcionar", lamentó Daniel Lorenzo.

INVERSIÓN PERDIDA. Por todo ello, la mayoría de propietarios de locales de ocio nocturno han decidido no abrir este jueves sus negocios, aunque la restricción no entrará en vigor hasta las 00.00 horas de este 3 de julio, porque "no tiene sentido hacerlo para volver a cerrar indefinidamente" al día siguiente, como apuntó el dueño de The Groove House, Carlos Rodríguez Sierra. "He invertido el último dinero que me quedaba para cargar neveras y comprar alcohol y a 24 horas de reabrir dicen que no dejan", añadió. "Estamos dolidos porque se hacen las cosas fatal, de un día para otro".

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), fue de las primeras autoridades en censurar este aumento de las restricciones. Considera que la ciudad tendrá que "pagar las consecuencias" de botellones "que se hacen en otros sitios".

Es "gracioso", subraya el regidor, que allí en donde se produjo el brote la hostelería vaya a "seguir igual" y que sea en Pontevedra "donde vayamos a padecer las consecuencias" cuando todos los contagios detectados "tienen relación" con lo de Mallorca.

"Están pagando justos por pecadores", dijo a Efe Fernández Lores, que ha destacado el rigor mostrado por los hosteleros de la ciudad durante la desescalada, el cual ha llevado a que existan "indicios" de que se hayan registrado contagios en bares o restaurantes.

Pubs y discotecas | Reapertura salvo en Sarria y Castroverde

Tras una año y medio sin actividad, la reapertura de los locales de ocio nocturno estaba prevista en Galicia para la madrugada del miércoles al jueves, pero solo estará permitida en los municipios en nivel de restricciones medio bajo. Es decir, este 1 de julio no podrán abrir los pubs y discotecas en los seis municipios con restricciones en vigor: Sarria y Castroverde, en Lugo; Camariñas, Malpica y Cambre, en A Coruña; y Poio en Pontevedra.



Ya no abrir

Para evitar que se diese una situación absurda –que el ocio nocturno regresase a varios municipios hoy y tuviese que cerrar mañana–, la Xunta de Galicia pidió a los pubs y discotecas de estos ayuntamientos que no abriesen hoy, 1 de julio, algo que la mayoría de locales han acatado por coherencia.