Quer evita que Ana Rosa emita el vídeo de la reconstrucción del crimen

Juan Carlos Quer, el padre de la joven madrileña asesinada por Enrique Abuín Gey, ha evitado este lunes que El Programa de Ana Rosa emitiese el vídeo de la reconstrucción del crimen, en el que El Chicle explica durante 150 minutos su actuación.

He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???