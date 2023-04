En directo | Juan Carlos I llega hoy a Sanxenxo

El secretismo, las pistas contradictorias y las informaciones no oficiales han marcado las jornadas previas a la segunda visita de Juan Carlos I a Sanxenxo tras su retiro a Abu Dabi en 2020, si bien la villa está preparada para su llegada y el vecindario asume el evento como algo "natural". Y es que durante estos días se están llevando a cabo los preparativos para las regatas que se celebran este fin de semana en el Real Club Náutico, con el Bribón, el barco que utiliza el rey emérito, a punto tras pasar por algunas reparaciones y diversas mejoras estéticas en algunos puntos del centro del municipio.

Esta situación contrasta con las distintas versiones oficiales, que afirman desconocer los detalles de una visita que ha generado "malestar" en Zarzuela.

Se espera que el rey emérito aterrice alrededor de las 12.00 horas en el aeropuerto de Peinador (Vigo), en un vuelo privado desde Londres, tras realizar una visita también de índole privada al rey Carlos III. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, reiteraba este martes que "no tengo ninguna noticia oficial" de su llegada este miércoles. Martín insistió en que solo tienen constancia de la llegada de la visita "por los medios" y aseguró que, si se confirma, "lo recibiremos como un ciudadano más".

El regidor manifestó que carece de "información" sobre el viaje del rey emérito porque "nadie me ha dicho nada, ni mi amigo Pedro Campos", en cuya residencia particular se hospedó Juan Carlos I durante toda su anterior estancia en Sanxenxo. "El año pasado el rey llevaba más de dos años sin venir a España y fue noticia a nivel mundial. Este año, si tenemos la suerte de que venga, viene a disfrutar de las regatas en la ría de Pontevedra, que es la mejor ría del mundo para hacer el deporte que más le gusta", dijo, garantizando además que el Concello no ha reforzado tampoco la seguridad, más allá de la requerida por la competición.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reiteró este martes que la visita a Sanxenxo se guiará por el dispositivo que determine la Guardia Civil y que obedecerá a "criterios técnicos".

Congreso

Portavoces de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País y BNG en el Congreso afearon este martes la visita del rey emérito, subrayando que el viaje es una muestra de la "impunidad" que, manifestaron, "no es digno de recibir honores". El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ve "desafortunado" el viaje, mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, valoró que la visita "demuestra la impunidad" y el líder de Más País, Íñigo Errejón, opina que "debe una disculpa" a los españoles.