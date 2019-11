El padre de Diana Quer se pregunta "por qué es tan difícil hacer justicia"

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven madrileña de 18 años asesinada el 22 de agosto de 2016, se ha preguntado este sábado "por qué es tan difícil en este país hacer justicia para las víctimas", como ocurre con su primogénita.



A su llegada a los juzgados compostelanos para asistir a la lectura del veredicto que dirimirá el grado de culpabilidad de José Enrique Abuín Gey, ha dicho a la prensa que después de un juicio que ha durado "dos semanas" en las que no se ha parado de hablar de los derechos "del detenido" se pregunta también "si mi hija tiene algún derecho".



"Diana ha estado quinientos días en un pozo diciendo no es no y todavía cuesta que se le haga justicia", ha lamentado Juan Carlos Quer a la espera de que el juez evalúe el veredicto emitido por el jurado popular.



Fuentes judiciales han indicado a la prensa que están puliendo cuestiones formales, después de que este viernes fuese devuelto por errores y falta de fundamentación.



De hecho, estaba previsto que se conociese en la jornada del viernes pero las imprecisiones y escasa motivación derivaron en que se retrase la lectura del mismo. El nuevo plazo dado será a finales de esta mañana o a principios de esta tarde.



El empresario, acompañado por su hermano, ha admitido que se le hace "duro" que aún con el mensaje "de protección" enviado por Diana Quer "para que otras niñas acaben en un maletero, todavía tengas que escuchar que te mueve la venganza".



"Diana también tenía derecho, al más importante que recoge la Constitución. El derecho a la vida y a mi hija se lo arrebataron", ha zanjado.