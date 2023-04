Juan Carlos I, que llegará mañana a las 12.00 horas a Vigo, fue visto en un exclusivo club de Londres

El rey Juan Carlos I aterrizará este miércoles sobre las 12.00 horas en el aeropuerto de Peinador de Vigo en un vuelo privado procedente de Londres.

Según han confirmado fuentes oficiales consultadas por Europa Press, se espera la llegada del emérito a la ciudad olívica a "media mañana", entorno al mediodía del miércoles.

Desde Vigo, el padre de Felipe VI se desplazará en coche hasta la localidad pontevedresa de Sanxenxo, donde participará con su barco, el Bribón, en una regata del campeonato español de vela, que se celebra este fin de semana.

De esta manera, Juan Carlos I vuelve a España casi un año después de su última visita, cuando precisamente también visitó la ciudad olívica para luego partir hacia Sanxenxo.

El sector hostelero de la turística localidad gallega, los vecinos y sus visitantes encuadran en la "normalidad" el segundo viaje en menos de un año a Sanxenxo, a la que acudió en mayo de 2022 en la que fue su primera visita a España desde que en 2020 estableció su residencia en Abu Dhabi.

Entonces, más de 200 profesionales de medios de comunicación se desplazaron a Sanxenxo para cubrir el fin de semana que el exjefe del Estado pasó en la localidad gallega, donde estuvo alojada en la casa de su amigo y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos.

Este martes, el Rey emérito se encuentra ya en Londres donde este lunes a la nochee acudió a un exclusivo club junto a varias personas más, según ha informado este martes el diario Daily Mail, que ha publicado varias imágenes.

Don Juan Carlos visitó el club Oswald, situado en el centro de la capital británica y entre cuyos selectos miembros figuran la reina consorte Camilla, el Príncipe Guillermo o el exprimer ministro británico Boris Johnson.

