Un mozo con síndrome de Down consegue unha praza de uxier no Parlamento

Elías Ledo Vázquez, un novo membro de Down Compostela, de 29 anos, conseguiu unha praza de uxier no Parlamento de Galicia, a primeira praza para persoas con discapacidade intelectual do organismo.

Segundo indicou Down Compostela, o mozo comezou a preparar oposicións no ano 2012 e centrouse nesta convocatoria no momento en que foi feita pública, iniciando os seus estudos en setembro de 2017.

O proceso selectivo, ao que se presentaron máis de 200 persoas de toda Galicia, estaba reservado a persoas que acreditasen unha discapacidade intelectual e tiña por obxecto impulsar a inserción laboral do colectivo.

Tras coñecer a noticia, Elías mostrouse "moi contento por conseguir este traballo", que lle permitirá avanzar na súa loita por levar unha vida "máis autónoma e independente", dixo Down Galicia.