La joven que sobrevivió al rapto de El Chicle: "Después de eso te levantas pero no vives"

Valeria Quer, hermana de Diana Quer, y Tania, la víctima que sobrevivió a la agresión de El Chicle en Boiro y cuyo testimonio precipitó la detención Enrique Abuín Gey, acudían este viernes al espacio de Cuatro en El punto de mira, en lo que suponía la primera entrevista que han concedido ambas tras cerrarse el caso del asesinato de la joven madrileña.

Valeria Quer. EP

En el arranque del espacio, Valeria, que admitió no haber conocido ni hablado nunca con Tania, quiso agradecerle a la joven boirense su ayuda, porque fue determinante para que "cogiera a este señor, aunque fuera una desgracia para ella". "Tuvo suerte de que la ayudaran y la sacasen de ese momento en el que podría haber acabado como mi hermana", comentó.

En cuanto a Tania, recordó cómo El Chicle, en un primer momento, intentó robarle el teléfono móvil, pero que cuando se negó a dárselo intentó meterla en el maletero de su coche. "Yo estaba con mi teléfono y él me tenía cogida. En ese momento pides ayuda, gritas. Ves que no viene nadie y piensas que si cierra el maletero… Y en ese momento solo puedes luchar", relató, para concluir: "Después vinieron los chicos y me soltó".

"No me gustan que me señalen, que me reconozcan", dijo Tania, explicando así por qué todavía no había concedido una entrevista y que, en esta ocasión, haya decidido seguir salvaguardando su imagen, ya que en todo momento su rostro apareció difuminado en pantalla.

Sobre la grabación en la que registró la voz del condenado cuando intentaba introducirla en el maletero, Tania admitió que el famoso audio que le envió a una amiga fue grabado por error. "Yo estaba escribiendo un whatsapp; se grabó el audio sin querer", explicó en relación a la prueba documental que acabó por ser crucial en la detención de Abuín Gey y en su confesión posterior sobre el crimen de Diana Quer.

Valeria Quer agradece la ayuda de la joven para esclarecer el caso de su hermana y espera, "con fuerza", que el asesino sea condenado en el inminente juicio al que se enfrenta por la presunta violación de su cuñada

Recordemos que El Chicle se derrumbó en comisaría tras encontrarse allí con su mujer, que le mostró su rechazo y abandono tras escuchar el audio. Todo era una maniobra, muy inteligente y fructífera, de los investigadores, que constataron en el juicio que El Chicle no ofreció datos sobre el crimen de Diana Quer hasta que vio que su esposa rompía toda relación con él.

Uno de los momentos más duros del testimonio de Tania fue cuando abordó cómo había reaccionado tras el incidente una vez que supo que el hombre que había intentado raptarla había matado a Diana Quer y, por tanto, fue consciente de que podría haber sufrido un destino parejo al de la joven madrileña. "Se te cae el mundo encima cuando sabes que te ha pasado eso con la persona que mató a Diana. Si sabes que es un simple robo, es otra cosa… Pero lo que me pasó a mí fue distinto. Me podía haber matado y tuve suerte", dijo.

Las secuelas tras el asalto de Abuín Gey

"Antes yo era una persona superdivertida, abierta… Y me convertí en una persona que no quería salir. No podía ir al supermercado o a un bar y me tenía que ir, me daba ansiedad, tenía miedo". En una situación como la suya, reconoció: "Te levantas cada mañana pero no vives".

La joven relató con serenidad las duras secuelas que ha padecido y padece, porque "nunca se pasa ni se te olvida". Tania reconocía, además, que lo que más le ha ayudado a seguir adelante es ponerse en manos de un profesional de la Psicología.

Valeria Quer, fuerte ante el nuevo juicio de El Chicle

Tras escuchar el testimonio de Tania, Valeria Quer celebró de nuevo que Tania "haya tenido la suerte de haber sobrevivido". "Lamento muchísimo el trauma que pudo pasar porque es inimaginable… Una mujer en un maletero… Pero agradezco muchísimo su ayuda. Siento mucha gratitud".

En este punto de la entrevista, Valeria Quer le pidió a Diego Losada, conductor del espacio, unos segundos para mostrar su apoyo a la prisión permanente revisable. "Este tipo de monstruos no pueden salir a la calle", concluía.