Un joven denuncia una agresión homófoba en A Coruña

Un joven de A Coruña ha denunciado ante la Policía Nacional una agresión de la que fue víctima el pasado fin de semana, cuando, según su relato, otro chico le dio un puñetazo en la cara y lo llamó "maricón de mierda". Ocurrió cuando se celebraban las fiestas del barrio de Los Rosales, después de que el supuesto agresor le pidiese tabaco.

La denuncia ha sido dada a conocer por la Cadena Ser, que detalla que el joven, de 21 años, no relató esa agresión verbal en un primer momento en la denuncia debido al "estado de shock" en que se encontraba y que contactó después con la Policía para incorporarla. Esto podría implicar que los hechos se considerasen un delito de odio, ya no de lesiones, aunque la víctima no tiene confirmación de que la última información que aportó figure en el atestado policial.

La agresión, por la que sufrió una contusión, se habría registrado cuando el chico estaba en la calle Honduras con dos amigas, a una de las cuales también habría pegado el agresor cuando respondió para defenderlo. Según la víctima, le dijo: "Ven que te voy a dejar en coma, y le pegó un puñetazo".

El denunciante acudió después a urgencias del Chuac, donde le diagnosticaron una contusión por puñetazo y después le dieron el alta.

La Policía estaría buscando a dos jóvenes por lo sucedido, ya que el agresor estaba acompañado de otra persona.