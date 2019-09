Un joven acusado de abusar de una menor en Ferrol dice que ella se le "abalanzó"

Un hombre acusado de abusar de una menor en un descampado en Ferrol ha negado los hechos y ha alegado que fue ella quien se le "abalanzó" tras entablar una conversación a la salida de un pub en la ciudad ferrolana. Así lo ha manifestado en la primera sesión del juicio celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña contra este hombre, para quien la Fiscalía solicita una condena de seis años de cárcel.

Según sostiene la Fiscalía, el acusado se encontraba en las inmediaciones del pub BL, sobre las 9,00 horas, donde entabló conversación con la chica, que en aquel entonces contaba con 17 años de edad y que había consumido una importante cantidad de alcohol, por lo que tenía "muy mermadas sus capacidades de entendimiento y voluntad".

La joven, que había salido toda la noche con sus amigos y se había quedado sola en el establecimiento, abandonó el lugar con el acusado, que la llevó a un descampado, donde supuestamente habría abusado de ella.

Sin embargo, el procesado ha negado tales acusaciones y ha asegurado que fue la menor quien le "pidió que la acompañase" a orinar y fueron hasta un descampado, donde ella se cayó. Allí reconoce que "intentaron" mantener relaciones sexuales, pero en todo momento asegura que fue consentido por ambos. Según la declaración de este hombre, fue la joven quien quiso estar con él.

"NO ERA CONSCIENTE DE MÍ MISMA". Frente a esto, la joven ha relatado lo ocurrido esa noche, de la que solo recuerda "flashes". Pese a no recordar muchas escenas de la noche, sí ha asegurado que él la agarraba por la mano para evitar que se fuese. "Yo me quería ir pero él no me dejaba", ha declarado la mujer, que asegura que esa noche no se encontraba bien.

"Era una sensación extraña, como si estuviese en una nube", ha manifestado este joven, que recuerda como se "despertó en medio del descampado con las medias rotas". "No era consciente de mí misma, era como si algo hubiese pasado", añade. Por estos hechos, al procesado se le acusa de un delito de abuso sexual y se enfrenta a una pena de seis años de prisión y otros siete de libertad vigilada, además del pago de una indemnización.