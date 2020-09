José Luis Baltar e a súa dona reciben a alta e recupéranse do covid no seu domicilio

O expresidente da Deputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, de 79 anos, foi dado de alta tras estar ingresado durante varias semanas logo de ser diagnosticado de coronavirus.

Fontes da súa contorna confirmaron a Europa Press que tanto el como a súa muller, Alicia Blanco, que tamén se contaxiou, foron dados de alta e recupéranse no seu domicilio.

Baltar deu positivo o pasado 23 de agosto e foi ingresado no hospital de Ourense, do mesmo xeito que a súa muller, esta uns días despois. El chegou a recibir o alta, pero volveu ingresar tras sufrir un empeoramento do seu estado.

Agora ambos recupéranse de forma favorable no seu domicilio.