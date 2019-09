José Luis Abet, sobre el arma: "No diré quién me la vendió"

El arma de fuego con la que el autor del triple crimen de Valga acabó este lunes con la vida de su exmujer, su exsuegra y su excuñada ha sido localizada por la Guardia Civil en el cauce del río Tambre. El hallazgo se habría producido merced a los interrogatorios al investigado, según adelantó el Grupo El Progreso.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil encontró el revólver, del calibre 32, a la altura del lugar de Ponte Nova, en Ames, junto a una caja de munición.

Es el arma con la que José Luis Abet Lafuente, de 45 años, supuestamente habría matado a las tres mujeres, un crimen que cometió en presencia de sus dos hijos menores, de 4 y 7 años.

En esos interrogatorias, el asesino confeso no quiso decir cómo se había hecho en el arma, para la que no tenía licencia. Según informa ABC, el revólver procedería del mercado negro portugués, aunque Abet, según algunas informaciones, no habría dicho quién se la vendió: "No quiero comprometer a nadie más"