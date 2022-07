As grandes frontes da vaga de incendios deste mes de xullo danse por extinguidas. Parece que temos unha tregua.

No lume sempre hai cuestións técnicas cando falamos de estabilizado, controlado ou extinguido, pero en xeral si. Houbo cousas no medio en Castrelo de Miño e outros lugares, pero xa menos importantes. Tamén é certo que estamos nunha situación climatolóxica máis normal que a semana dos lumes, cando había 40 graos de día e 25 ou 30 pola noite.

Que é o primeiro que se fai agora unha vez se apagan?

Desde que vimos que había afectación de casas e danos materiais o primeiro que fixemos foi ser moi áxiles na implementación de axudas. O mesmo xoves, cando aínda se traballaba na extinción, o Consello da Xunta aprobou o decreto de axudas, publicadas o venres no DOG e dotadas con 9 millóns de euros. Deles, Medio Rural vai adicar 4 á reparación de danos en explotacións agrícolas, gandeiras e forestais. É unha reacción inmediata ao acontecido.

E sobre o propio terreo, cales son as actuacións prioritarias?

Analizar o risco de escorrentía e posible erosión. Temos a expertos a nivel europeo, do centro de Lourizán, desprazados xa en todo o Courel para analizar eses riscos e logo actuar con aquelas técnicas que se precisen, que basicamente é o ‘mulching’: a solta de palla, desde helicópteros nas zonas inaccesibles ou desde terra.

"O abandono é o grande inimigo do monte e loitar contra el é labor de todos, administracións e donos"

Todo monte queimado é unha perda ambiental, pero detectaron algunha zona especialmente sensible que acabara calcinada?

Estámolo analizando. No Courel e en Valdeorras hai moitos montes veciñais en man común de gran superficie, con moito piñeiro, o que supón perdas económicas e ambientais importantes. Pero por exemplo no Courel a zona que máis protección precisaba, a Devesa da Rogueira, non ardeu porque logramos parar antes o lume cun esforzo moi importante. En Carballeda de Valdeorras entrou parte do lume en Enciña da Lastra, nunhas 200 hectáreas. E tamén houbo afectación no parque do Invernadoiro. En todo caso non é sinxelo determinar a superficie danada nun incendio así porque sempre quedan no medio illas que non arden, por exemplo.

Xa que fala da Devesa da Rogueira, criticouse moito que houbese un enorme piñeiral pegado a ela, co risco que iso supón.

Hai que ser conscientes de que a práctica totalidade do Courel son montes privados onde os seus donos teñen a capacidade de decidir que plantan alí e que non. No Courel hai moito piñeiro, pero é unha fonte de ingresos para eses montes veciñais en man común. A partir de aí podemos reflexionar, e farémolo, sobre se ten que ser todo piñeiro ou hai que introducir compartimentos doutras especies, pero ese é un traballo no que nos temos que implicar non só a Xunta e os concellos, senón tamén os donos da terra.

Que ocorreu para que esta onda incendiaria se complicase tanto en apenas unhas horas?

Nós temos un dispositivo de extinción extraordinariamente eficiente e ás cifras me remito. Pero na noite do 14 de xullo tivemos enriba de Galicia o que parecía un furacán, que xerou tormentas con 6.000 raios en zonas onde ademais non chovía. Aí o problema foi a simultaneidade, con 52 incendios nunhas horas. Pero hai un dato que me interesa máis: entre as oito da tarde e a medianoite, en catro horas, houbo 41 deses incendios causados pola tormenta seca. Esa simultaneidade dos focos foi a que tensionou ao máximo o dispositivo de extinción: non podes volcar todo o equipo nun sitio porque debes atender os demais. Malia iso, desde ese xoves ata o sábado apagamos practicamente a totalidade e só quedaban activos os tres principais: Courel, Valdeorras e Vilariño de Conso. Na mañá do domingo os técnicos infórmanme de que Valdeorras está estabilizado e o Courel perimetrado nun 90%. Entón, con certa sensación de tranquilidade, marchei do posto avanzado de Brollón.

Eran incendios grandes, con 2.000 ou 2.500 hectáreas, pero estaban listos.

"A lección que hai que sacar como sociedade pasa por non meter o lume no debate partidista. O seu uso político decepcióname"

E entón todo se complicou...

En dúas ou tres horas, no Courel, os incendios pegaron unha especie de explosión, unha versión que avalou a propia alcaldesa. En Froxán, polas altas temperaturas e o encanonado que é o terreo, xerouse unha reactivación do incendio absolutamente brutal. O propio profesor Juan Picos fálanos dun pirocúmulo no Courel, o que determina que a partir de aí o incendio está xerando a súa propia meteoroloxía. Esa tarde ata vimos chover en Valdeorras! Os ventos compórtanse de forma autónoma e errática, provocando un lume con múltiples frontes.

Dixeron os técnicos que nunca viran nada igual.

Na tarde do domingo as condicións climatolóxicas provocaron unha virulencia nunca vista nos incendios en Galicia. Din os expertos que o pirocúmulo do Courel foi tan potente que foi o responsable de que se reactivase o incendio de Valdeorras. E penso que algo así foi o que ocorreu.

"Como había danos, o prioritario foi activar axudas áxiles; e no terreo, analizar o risco de erosión"

Parece que este é o tipo de lumes ao que nos imos enfrontar cada vez máis polo cambio climático.

É importante poñer todo en contexto. A Xunta, e este conselleiro en particular, leva moito tempo dicindo que o abandono é o peor inimigo do monte galego. A falta de xestión xera unha carga de combustible tremenda no territorio. O cambio climático é o factor catalizador. Explícome: aínda que ti teñas pastillas de acender e unha chama, se non hai leña non vai haber lume. Se non hai carga de combustible no territorio non hai posibilidades dun incendio destas características. Para que arda un souto de 21 hectáreas como ocorreu en Vilar o lume ten que vir cunha forza tremenda. Pero nós temos que valorar no que podemos actuar e no que non. O cambio climático non o van arranxar a Xunta, os concellos e as comunidades de montes, porque é un problema global. Pero na carga de combustible e na loita contra o abandono si que podemos actuar. E esa non é unha reflexión de agora, senón que xa se fixo en 2018 no Parlamento, na comisión que estudou a vaga de lumes de 2017. E desde entón fixemos o que entendemos que había que facer: a lei de recuperación de terras. Temos 19 aldeas modelo e hai sete máis tramitándose, temos polígonos agrogandeiros, polígonos cortalumes onde buscamos a discontinuidade... Pero é un traballo a medio e longo prazo e que require tamén o apoio dos propietarios do monte.

Séntese frustrado porque, logo desta vaga de lumes, digan que todo iso que fixo Medio Rural non serve para nada?

Síntome decepcionado polo uso político que se fai dos incendios. O alcalde do Barco dicía que viu comportamentos que lle parecían vomitivos e eu engado que o que temos que facer é sacar algunha lección como sociedade civil: non meter no debate partidista os incendios. Son unha problemática desta comunidade, e agora tamén de toda España, así que tería que contar co apoio de todos. Se todos cremos nestas medidas estruturais das que nos estamos dotando, pois apoiémolas e non critiquemos algo que, cando outros gobernaban, tentaban facer. Unha aldea modelo é ter actividade agraria arredor das casas, un rabaño de vacas ou porcos celtas que ademais de limpar a maleza e defender contra o lume xera actividade económica. Como pode ir en contra diso o BNG? Só porque o fixo o PP? Cando eles gobernaban dicían que había que facer isto, logo criticábannos a nós por non facelo e agora que o facemos, tamén nos critican. Non entendo nada!

"A reactivación do foco de Froxán foi brutal e a virulencia e velocidade foi algo nunca visto nos incendios de Galicia"

Cada vez que hai lumes xorden en Galicia argumentos que xa son como tópicos. O máis común é que o monte galego é un polvorín de eucalipto e piñeiro.

Ata agora o culpable do lume era o monocultivo de eucalipto, pero como esta vez non ardeu eucalipto, é culpa do monocultivo de piñeiro. E mañá será outra especie, porque sempre hai que criticalo todo. No monte ten que haber especies con rendibilidade económica, pero hai que buscar a súa colocación no territorio de forma que dificulte o máximo posible que arda. Son as paisaxes en mosaico ou discontinuidade, onde se intercalan no medio frondosas, pastizais, viñedo... Hoxe temos unha vantaxe con respecto a anteriores vagas de incendios para poder facer isto porque contamos cos instrumentos legais: a lei de recuperación de terras. E estamos traballando nunha lei contra os incendios á que lle temos que facer axustes, así que fagámolo: falemos e consensuemos. Eu sempre estou a disposición. O que non é de recibo é facer manifestacións sobre os incendios cando aínda se estaba traballando na súa extinción, porque iso excede calquera límite do razoable.

Tamén critican que a Xunta gaste máis de 100 millóns en extinción e tan só 30 en prevención.

Galicia ten un plan específico de prevención de 33 millóns de euros, pero dispón doutras ferramentas complementarias e fai un esforzo moi superior a iso. Un plan de pastizais de 2.250 hectáreas para gandeiría non é prevención? As axudas a montes veciñais non son prevención? Desde 2018 entregamos cen tractores desbrozadora aos concellos e outros trinta que prestamos alí onde os necesitan. Falamos dunha tarea inxente, porque temos 30.000 aldeas que precisan franxas de seguridade, e temos que seguir traballando na execución subsidiaria da limpeza. Non só a Xunta, senón os concellos, as deputacións, o Estado e os cidadáns. O que demostraron estes lumes é que onde as franxas están limpas, hai menos perigo de afectación para as aldeas.

Hai que empezar a pensar na necesidade de brigadas contra o lume contratadas todo o ano?

É un tema a matizar. O conxunto do Pladiga son 7.000 efectivos incluindo os doutras administracións, Garda Civil, Exército... O servizo galego conta con 2.965 efectivos, dos que 2.000 xa están todo o ano ou nove meses. E eses de nove meses poden funcionarizarse e pasar a todo o ano. E os 1.000 restantes antes estaban tres meses e agora xa están seis. Coas brigadas podemos abrir outros debates, pero logo dos estudos feitos tras as vagas de lume de 2006 e 2017 traballouse para mellorar e o funcionamento do servizo de extinción de incendios de Galicia non ofrece dúbidas. Eu agradezo o traballo de todos os que estiveron nos lumes, e digo todos, que moitas veces parece que os bombeiros son extraordinarios e os mandos son un desastre, e non é así.

"O criterio á hora de desaloxar aldeas foi só un: salvar vidas"

Houbo veciños do Courel que criticaron que os desaloxaran e non lles deixaran axudar na defensa das súas casas. Por que se fixo?

En situacións normais, cos incendios que se dan habitualmente en Galicia, nunca desaloxamos aldeas. A nosa misión é protexelas e se nelas a xente nos bota unha man e todos traballamos xuntos, mellor. Pero na tarde dese domingo, toda a xente responsable que estabamos no posto de mando avanzado, desde o o dispositivo de emerxencias ata a Garda Civil ou a Policía Autonómica, ante a magnitude do incendio e sobre todo ante unha velocidade de propagación nunca vista, decidimos desaloxar 23 aldeas. O único criterio e prioridade foi salvar vidas. Se toda a xente do Courel tivese 20 ou 30 anos aínda poderías interpretar que non había tanto perigo, pero había moita xente maior, algunha encamada, e con dous problemas engadidos: o fume, que tamén xera problemas graves de saúde; e a tipoloxía das aldeas da zona, moi pequenas e moitas cun único acceso que, se o pecha o lume, impide realizar ese desaloxo. Nós calculamos a velocidade de propagación, estimamos o que podería arder esa noite e vimos que na nosa proxección había 23 aldeas en perigo: e desaloxáronse. Nunca en España se produciu un desaloxo así, pero é que aquí non falamos dunha onda de incendios, senón dunha situación de emerxencia civil.

Pasou vostede medo?

Pasei moita preocupación e moita tensión, sobre todo no momento antes de ter que tomar a decisión do desaloxo. Logo, desde que se ordenou evacuar e vendo o dispositivo da Garda Civil e a Policía Autonómica, que foi impresionante, xa tiven maior tranquilidade. O maior temor que tiñamos é que nalgunha aldea, malia a orde de desaloxo, quedase alguén ou que decidisen volver antes de tempo. Pero cando un dispositivo de emerxencias como o galego ordena desaloxar, eu recomendaríalle a todo o mundo que non regrese, porque significa que a situación e moi complicada.

Foi esta vaga de incendios o peor momento que viviu como conselleiro de Medio Rural?

Sen dúbida. E fóra dalgún episodio familiar, foi un dos peores da miña vida.

"Se toda a xente do Courel tivese 20 ou 30 anos igual o perigo era outro, pero había moita maior e ata encamada"

O verán, coa seca e o calor, pinta mal a nivel de incendios. Están preocupados?

Sabemos que hai pouca chuvia e unha seca importante, e hai carga de combustible no monte que incide na velocidade de propagación, así que estamos preocupados. E malia que sabemos que temos un bo dispositivo, recomendámoslle a todo o mundo que extreme as precaucións, porque co terreo como está pode pasar de todo. E necesitamos tamén a colaboración cidadá para detectar os comportamentos incendarios, que os volve a haber.

Xa detectaron varios artefactos no monte estes días.

Si, en dúas localizacións da provincia de Pontevedra. Ademais, o lume de O Saviñao foi claramente provocado, con tres puntos a carón da estrada. E o de Castrelo de Miño sospeitamos que tamén. Ademais, quen o fai é un desalmado porque actúa onde máis dano pode causar. Por iso pido a colaboración da cidadanía: calquera comportamento sospeitoso que vexan, aínda que non lles pareza importante, poden comunicalo ao 900815085.