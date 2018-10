Jorge Suárez defiende la construcción de corbetas para Arabia Saudí: "Somos Ferrol, no la Onu"

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común), ha defendido este miércoles que Navantia construya las cinco corbetas comprometidas con Arabia Saudí, pese a las críticas de partidos como Podemos, que cuestionan ese contrato militar con un país acusado de no respetar los derechos humanos. "Somos Ferrol, no la Onu", ha dicho el regidor, que ha reclamado carga de trabajo para los astilleros, después de que Alemania haya decidido no aprobar nuevos contratos militares con Riad, mientras que la Unión Europea se mantiene a la espera del resultado de la investigación de la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul (Turquía) para pronunciarse.

El primer edil de Ferrol ha manifestado a un grupo de periodistas que es partidario del "respeto a los derechos humanos" y contrario a "cualquier violación que produzca cualquier régimen", pero ha apuntado que la Onu es "el organismo donde debe resolverse por la vía diplomática" esos asuntos. Suárez ha indicado que Ferrol ha optado por estar "del lado del comité de Navantia defendiendo los puestos y la carga de trabajo" de los astilleros, que prevén construir, junto con los de San Fernando, en Cádiz, las cinco corbetas encargada por Arabia Saudí, que alcanza los 1.800 millones de euros y que representa la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero.

El regidor ha destacado las "expectativas generadas" por ese contrato árabe tras "el vacío de más de quince años por falta de impulso" a los astilleros, y ha aludido a la necesidad de "darle la vuelta" a una política de "desmantelamiento intencionado" de las plantas públicas en años anteriores. El Ayuntamiento estará "siempre al lado de los trabajadores. No tenemos ni la competencia ni autoridad para resolver esos conflictos", ha dicho el alcalde, quien ha criticado que hay "mucha falsa democracia a nivel internacional" al considerar que se "producen violaciones a diario y la comunidad internacional no es tan rápida en condenar".

A ese respecto ha aludido a los ataques que lanza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la "libertad de prensa".