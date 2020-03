Non se ampliará o prazo de solicitude do voto para os electores que viven no estranxeiro 

A Xunta Electoral Central ratificou a decisión de non ampliar o período de tempo hábil para que os electores que viven no estranxeiro (inscritos na CERA e ERTA) soliciten o voto para estes comicios autonómicos.



Esta institución cre que é posible acceder a estas peticións cando de producen problemas técnicos que impiden a tramitación do voto dos electores residentes fora de España, pero actualmente non se deron estas circunstancias como para que se abra un novo prazo de solicitude do voto para estes electores, que xa se pechou o 7 de marzo.

Ademais, desestiman a posibilidade de solicitar o voto por correo electrónico porque "non está previsto na normativa vixente" xa que "non cumpre as esixencias legais de seguridade, protección de datos e acreditación de personalidade do solicitante".

Esta decisión tamén é firme en vía administrativa e os partidos denunciantes -- Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego -- poderán recorrer na Sala Terceira da Tribuna Supremo, igual que na anterior.

A XUNTA VULNEROU A IMPARCIALIDADE. A Xunta Electoral Central (JEC) ratificou a decisión da súa homóloga galega sobre a vulneración do deber de imparcialidade que cometeu a Xunta de Galicia en relación coa publicación dunha revista de turismo co lema 'Galicia Elixe Galicia' após convocar as eleccións.

Este organismo explicou que o Goberno galego vulnerou o deber de imparcialidade que recolle o artigo 50.2 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral (Loreg), aínda que a Xunta Electoral da Comunidade Autónoma de Galicia non o "declare de forma explícita" na resolución da denuncia que interpuxo o PSdeG contra a publicación dunha revista sobre turismo que se distribuíu en diferentes medios de comunicación galegos.

En concreto, a revista 'Galicia elixe Galicia' distribuíuse "en período electoral" e recolle un programa de turismo cofinanciado pola Xunta de Galicia que explica as condicións para acollerse a este plan, así como os lugares e prezos. "Nel tamén se fai constar a cantidade subvencionada pola Xunta en cada viaxe", un "aspecto" que para a Xunta Electoral Central non é imprescindible.

Neste sentido, a Loreg "prohibe as campañas de logros realizados ou financiados, directa ou indirectamente, polos poderes públicos durante o período electoral" e sostén que esta actuación da Xunta --realizada despois de convocar as eleccións para o 5 de abril-- enténdese "como un logro implícito do Goberno autonómico".