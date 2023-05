Jácome presume de saber blanquear dinero negro: "Con donaciones... A nivel fiscal, controlo"

Una conversación telefónica difundida este lunes por el diario La Región revela que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, gestiona dinero negro de empresas con intereses en los servicios municipales. Además, el regidor de Democracia Ourensana, que el próximo 28 de mayo aspira a la reelección, asegura en esa conversación con una persona de su confianza que sabe como blanquearlo: "Con donaciones de la gente (...) A nivel fiscal, controlo".

Previamente, su interlocutor, según La Región le habría dicho: "¡Tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas a blanquear?".

Este mismo diario publicó el sábado que Jácome habría intentado que dos funcionarios asumiesen una multa de tráfico puesta en Vigo a su coche oficial.

En una conversación grabada, Pérez Jácome pide a los empleados públicos que se hagan cargo de la sanción, a lo que estos se niegan, sugiriendo que sea un tercero el encargado de responsabilizarse de la multa."Lo que no pueden hacer es que me pillen, es que me apunten a mí. Con eso pierdo votos", dice el líder de Democracia Ourensana.