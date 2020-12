Jácome recurrirá el auto que suspende la expulsión de tres ediles de DO

El regidor municipal de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha ratificado este lunes que recurrirá el auto que suspendió cautelarmente el acuerdo de la asamblea del 18 de octubre de su formación por el que se expulsó del grupo municipal a tres ediles críticos con DO.

El alcalde ourensano critica que se trata de una resolución "totalmente errónea, con errores de bulto" que lo han dejado "impresionado".

Esta decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense supone el regreso de María del Mar Fernández Dibuja, Maite Rodríguez y Miguel Caride a sus respectivos puestos en la agrupación.

Además, Caride recuperaría su cargo en el Ayuntamiento así como la segunda vicepresidencia de la Diputación Provincial.

ERRORES "GARRAFALES". Ante esta resolución el líder del partido, Gonzalo Pérez Jácome, ha afirmado que recurrirán en apelación puesto que "tantos errores de bulto han dejado impresionados hasta los técnicos del sector público" porque "son garrafales y afectan a derechos fundamentales".

Espera que la decisión de la Audiencia resuelva a su favor "porque no tiene ningún sentido el auto". El líder de DO ha tachado las medidas de "realmente extraordinarias", porque "tiene que haber dos causas fundamentales para que se lleven a cabo y no hay ninguna".

Apunta que la primera de esas causas sería que no haya perjuicio por la tardanza porque le puede suponer un daño irreparable a una parte. "Esta ya no se da", pues aunque: "Sus actividades políticas se viesen mermadas, la otra parte, nosotros, también nos vemos perjudicados". "No se puede establecer que hay que proteger a una parte si perjudica la otra", sostiene.

La segunda causa tendría que ser que "tiene que haber indicios de que algo se hizo mal y, en este caso, eso no sucede".

Jácome: "Hay tres okupas que no somos capaces de echar"

"Tanto el secretario de la Diputación como el del Ayuntamiento de Ourense con sendos informes avalaban lo que se hizo en Democracia Ourensana", ha aseverado.

Cuestiona "qué más apariencia de buen derecho se necesita" que la de dos habilitados nacionales independientes.

De este modo, ha censurado que pueda ponerse en duda y "llevar la contraria", sin pasar por juicio, lo dictado por "dos expertos" en el tema, lo que califica de "inaudito".

NO AFECTA A LA GOBERNABILIDAD. A pesar de que espera que la Audiencia resuelva "inmediatamente" a su favor, ha declarado que aunque no sea así "es un tema totalmente irrelevante" para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ourense.

"Es un tema prácticamente interno del partido donde hay tres okupas que no somos capaces de echar, los tres conocidos y otro que ya ha sido expulsado. A ellos no les quedará nada", ha subrayado el alcalde. "A Ourense no le afecta en absoluto, estamos con cantidad de proyectos", agrega.

CRÍTICAS DEL BNG. En la pasada Junta de Portavoces todos los partidos, a excepción del BNG, se pusieron de acuerdo para decretar los salarios y las dedicaciones exclusivas.

Ante esta situación, el Bloque reprochó que "no se ponen de acuerdo para una moción de censura pero sí para prebendas". Este lunes, Jácome ha replicado que esas afirmaciones son "demagogia del BNG".

"Dos partidos pueden no estar de acuerdo para una moción de censura por los intereses en los que crean, y eso no los inhabilita para llegar a acuerdos de otra índole, como la aprobación de mociones de crédito o algo de total justicia como son unos sueldos para el Partido Popular, que eran los únicos sin ellos", opina.

Así, ha sentenciado que "alucina" con la postura "totalmente hipócrita" del BNG que "es el partido que más dinero recibe por concejal". "Cuando ellos tienen dedicaciones exclusivas y sueldos le llaman desarrollar la actividad política con dignidad", sin embargo, "para el resto las califican de prebendas; eso se llama tener morro".