El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto al centro de la polémica tras sus controvertidas manifestaciones publicadas en las redes sociales contra el turismo de autocaravanas y la llegada masiva de este tipo de vehículos y ha asegurado que no es el único sino que hay otros alcaldes "hartos" de este tipo de turismo.

En recientes publicaciones, Jácome había acusado a los autocaravanistas o, al menos a una "mayoría", de ocupar espacios que no están destinados a ellos y de generar todo tipo de residuos y de aportar poco o nada a los negocios locales.

— Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) August 29, 2021

"Autocaravanistas que apoyan a la hostelería local y, ya de paso, nos mean fuera. No todos son así, pero una mayoría sí. Hacen turismo autosuficiencia, solo nos dejan residuos, orgánicos y no orgánicos", publicaba hace unos días el alcalde.

Lejos de quedarse ahí, abría un debate sobre estos vehículos: "Autocaravanas. ¿Plaga o Bendición? ¿Turismo que deja dinero o turismo autosuficiente que solo deja residuos?".

Además, aseguró que estaría "gustoso" de desviarlo a otra ciudad, por mucho que insistan que consumen muchísimo allá donde van (solo algunos), un hecho que suscitó las críticas de numerosos autocaravanistas.

Preguntado sobre este particular, el propio Jácome ha asegurado este miércoles que no es el único alcalde en España que se ha mostrado "harto" hacia este tipo de turismo, que "necesita regulación".

Para el regidor orensano, "está claro que hace falta una regulación" y "acotarlo" cuestionando que, en numerosas ocasiones, "ocupen los mejores sitios" en zonas de playa pese a que "no gastan nada en hoteles" y "poco en restaurantes"

Además, ha afirmado, "impiden el aparcamiento a gente que sí va a gastar".

Tras asegurar que continúa pendiente una Ley que "ponga coto a la hora de pernoctar", se ha manifestado a favor de "prohibir" que puedan aparcar de noche "en ciertos sitios" que no estén habillitados.