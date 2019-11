Jácome quere construír en Ourense o maior rañaceos de España: 80 plantas

O Concello de Ourense propón construír un rañaceos de 80 plantas na coñecida como Finca Deputación, un terreo urbano propiedade da institución provincial que goberna o popular Manuel Baltar.

Diso informou o Consistorio nun comunicado remitido aos medios, no que asegura que este sería un "polo de atracción e impulso económico e unha infraestrutura de absoluta practicidade para espazo de servizos".

O Concello indicou que a actual cualificación prevé a construción de seis torres de 16 pisos de altura, 9.274 metros cadrados edificados en cada unha das torres, unha idea que, segundo apunta, "non seduce en absoluto" ao alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Por iso, sinala que a idea que se está contemplando como unha posibilidade "factible" é a de "fusionar o seis torres nun gran rañaceos" de 80 plantas, cunha superficie construída de 55.600 metros cadrados. O resto do terreo, conforme indica, sería unha zona para facer un "súperparque" así como un espazo destinado a equipamentos deportivos que inclúe unha piscina climatizada.

O Consistorio subliña que "esta idea suporía ter o mesmo volume edificado, pero achegando un elemento diferencial e competitivo en España". Así, precisa que "na última planta estaría un miradoiro" e mesmo espazos destinados a un hotel.

O "máis grande" de España

Estariamos ante o rañaceos máis grande de España, con máis de 300 metros, e un do cinco primeiros de Europa", apunta o Concello, que insiste en que este edificio suporía "unha atracción de visitantes garantida".



Ademais, o Concello destaca que as plantas poderían acoller residencias, oficinas públicas como o centro de intelixencia artificial ou oficinas administrativas da Xunta e o Concello.



A administración local subliña que esta idea "sería unha aposta polo beneficio público". "Non estamos a falar de especulacións privadas, xa que o 80% do hipotético rañaceos sería de propiedade pública", indica o Concello, que tamén recoñece que "o custo" sería "lixeiramente superior" ao do seis torres pero "perfectamente aceptable para desenvolver o proxecto".