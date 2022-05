Prospera la petición de dimisión a Jácome por empujar a una sindicalista

El PP de Ourense se ha abstenido en la votación de una moción de urgencia presentada por el PSdeG en el pleno ordinario de este viernes, en la que, entre otras cuestiones, se pide la dimisión del alcalde por empujar a una sindicalista el pasado martes en el marco de la huelga del transporte urbano.

La portavoz popular, Flora Moure, lamentó el "oportunismo" de los socialistas al llevar este texto, defendido por Natalia González. Con todo, calificó de "lamentable" el empujón del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, a la representante de los trabajadores, unos hechos "que nunca debieron ocurrir" y por los que instó al regidor a pedir disculpas en el pleno.

La representante popular pidió la votación por puntos de la moción de urgencia, lo cual fue rechazado por la dirigente socialista. El texto, además de reprobar la acción del regidor y reclamar su dimisión, también pedía un apoyo expreso a los trabajadores de la concesionaria.

En su intervención, la portavoz socialista llamó al regidor a que "dimita". "Nadie en su lugar seguiría al frente del ayuntamiento", ha asegurado, mientras que el nacionalista Luis Seara ha observado que "el PP mantiene a Jácome porque son lo mismo" y "Jácome mantiene a Baltar".

CHUPITO DE HIERBAS Y COCA COLA

Pérez Jácome, antes de proceder a realizar la votación, ironizó con que la postura de los socialistas era tanto como impedir elegir entre "chupito de hierbas" y "coca cola", criticando que así se obligaba a que si se rechaza el "chupito" se obliga también a negarse a la coca cola.

Aunque al inicio de la moción el alcalde había abandonado el salón de plenos, regresó obligado a comparecer por la presión de la oposición.

La moción fue aprobada con los votos del PSdeG, BNG, Ciudadanos y los ex miembros de Democracia Orensana. Los tres integrantes de DO presentes en el pleno votaron en contra y el PP, que forma parte del gobierno local, se abstuvo.

AGRESIÓN AL "MEGÁFONO"

A pesar de que la moción sí ha salido adelante los socialistas han acusado a los populares de ser "responsables y cómplices" de estas actuaciones "tan graves" y han pedido que "sean valientes y apoyen las reivindicaciones de los trabajadores".

Además, los socialistas han remarcado que el regidor municipal "no puede seguir ni un minuto más" al frente del gobierno local, después de la "brutal" agresión a la sindicalista que se manifestaba a las puertas del Ayuntamiento.

Ante esta aseveración, el alcalde ha ironizado con que "lleva más de un par de minutos" realizar una moción de censura y, al respecto de la agresión a la sindicalista, se ha remitido al vídeo que el mismo publicó a través de sus redes sociales.

"No creo que uno de sus derechos fundamentales sea acercar el megáfono al oído de otra persona", ha esgrimido antes de sí reconocer una agresión física pero "al megáfono". "Lo que se ve en el vídeo es que empujo el megáfono que obviamente estaba sujetado por ella, pero a lo que me dirijo es al megáfono, a quien toqué fue al megáfono y ella lo cogía", ha apuntado.

Además, el alcalde ha discutido con uno de los miembros del comité de empresa de los urbanos de Ourense, que se encontraba entre el público del pleno municipal. "Ahí no hay llamada al orden pero márchese de la sala", ha pedido el regidor antes de añadir: "estás tú para negociar un convenio".

Con todo, al remate de la sesión ha emplazado al Comité de Empresa a reunirse en el despacho de alcaldía si así lo deseaban.

"TÚ TE DROGAS, QUE NO LO DIGO YO, A MÍ ME LO DIJERON"

El rifirrafe dialéctico de la jornada ha estado protagonizado entre el alcalde de Ourense y el representante de Ciudadanos, José Araújo. El portavoz de la formación naranja aludió a que, en el año en el que se abrió el Auditorio Municipal, Pérez Jácome lo llamó personalmente para preguntarle a quién le comprarían el piano que se instalaría, diciendo que si no se lo compraban a él "os vais a cagar".

Algo que el regidor ha negado rotundamente al asegurar que era mentira y que lo denunciaría por "falso testimonio" y sin pruebas. "Es como si yo digo que tú te drogas y que yo no lo digo, que me lo dijeron", ha apuntado Pérez Jacome yendo más allá al acusar al concejal de hablar de su negocio sin tener pruebas.

"Yo no digo que usted abandonó el Partido Popular porque lo echaron por robar, no lo digo porque sería mentir", ha esgrimido Jácome poniendo otro ejemplo, "es como si digo que tiene una tienda de ropa y en la parte de atrás usted, Cudeiro y Cabezas se metían coca a más no poder, yo no lo puedo decir porque es mentira, sería un falso testimonio y me llevarían al juzgado".