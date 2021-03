Jácome niega tener relación con la llamada sobre el puesto en la Diputación y rechaza dimitir

El regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha negado tener relación con la polémica llamada de un asesor de la alcaldía, Félix Álvarez, en la que ofrece un puesto en la Diputación provincial a una de las ediles críticas, María Dibuja, a cambio de su acta en el Ayuntamiento.

En esta conversación, publicada por el diario La Región, el asesor y primo del propio alcalde asegura que lo hace 'obligado' por el regidor, que por su parte rechaza cualquier responsabilidad y se niega a dimitir. "Son conversaciones de terceros, no hay evidencias mías, hablen con terceros", ha sentenciado este martes en rueda de prensa.

"Parece esto la película de Casablanca. El domingo salía María Dibuja diciendo en la Cadena SER a ver que tiene Jácome que decir mañana sobre esto –la llamada telefónica–. "Cómo que sobre esto?, la rueda de prensa ya estaba convocada, a ver si se cree que marca ella la agenda política. Es como Casablanca cuando le dicen a Rick Me desprecias, verdad? y responde 'si pensase en ti tal vez'".

Así comenzó Gonzalo Pérez Jácome la rueda de prensa de este martes, en la que ha insistido a los medios presentes en que se "tratarían asuntos municipales", como las distintas fiestas que no se celebrarán este año e incluso de los puestos de rosquillas. Diez minutos después se retomaría la polémica sobre la llamada.

El PSOE pidió su dimisión después de que el periódico La Región anunciase el lunes que llevaría el audio de la llamada ante la Fiscalía por si suponía algún tipo de delito. Esta misma semana pasó también por Fiscalía una denuncia anónima sobre el tráfico en el casco viejo de la ciudad y por la bajada de los bolardos que lo regulaban.

"En el momento en que alguien va a Fiscalía, ya se considera culpable. Va un mindundi cualquiera a denunciar y tengo que dimitir? Es como si yo denuncio a Feijóo en Fiscalía o a Caballero, tanto da el tío como el sobrino, tendrían que dimitir por esa regla de tres. No tiene sentido", ironizó

"Lo mismo pasa con esa conversación", ha considerado Jácome, para tachar de "surrealista" que alguien pida su dimisión por unas grabaciones en las que no sale ni "tienen nada donde aparezca".

"Y aunque así fuese no sería nada ilegal", ha añadido, puesto que no sería "chantaje ni mercadeo de puestos", sino "negociación política" que "lo hacen todos".

"QUIERE QUE METAMOS A SU HIJO"

A pesar de que en la conversación telefónica no se menciona que persona ocuparía el puesto, Gonzalo Pérez Jácome ha señalado a Dibuja, y mencionó una reunión "con Ojea" –teniente alcalde– en la que ella solicitó "que se pusiese a su hijo en el puesto".

"Ella nos llamó solicitando que metiésemos a su hijo como eventual en la Diputación. Es tránsfuga y quiere que metamos a su hijo en un puesto de trabajo con lo que hemos criticado nosotros eso".

El regidor ha negado así cualquier tipo de relación con la conversación insistiendo en que "lo que pasa entre terceros se le pregunta a ellos".

"Nos dan una foto de un DNI y es el nombre del hijo, hay que tener desfachatez. Creo que tiene 29 años y acabó la carrera de derecho el año pasado. Sin ninguna experiencia laboral y quieres situarlo en un puesto de trabajo de 3.000 euros brutos, 2.200 al mes. Menudo lujo", ha añadido.

Con esto ha pasado a cuestionar la realidad de la llamada asegurando que puede ser "propiamente montada por ella o incluso totalmente simulada", aunque mostró sus dudas de que su asesor participase en el supuesto montaje.

"Es una persona de confianza y eso sí sería muy grave. Puede haber pasado dos cosas que se hayan conchabado o que lo hiciese como el nazi Rudolf Hess y en tal caso no sería chantaje, sería negociación política".

BRONCA AL FINAL DEL ACTO

En el mismo acto se vivieron momentos de tensión, debido al rechazo del regidor de responder a algunas preguntas de los medios.

Cuestionado sobre si esta situación le supone alguna presión por la que se plantea llegar a retirarse, Jácome se ha jactado de que la ciudad de Ourense se gobierna "perfectamente" con "tres personas solas" "Hay dos años y 3 meses por delante y todo indica que seguiremos nosotros".

Niega entonces haber solicitado a su asesor que realizase esa llamada?, consultó otro medio, a lo que el regidor señaló: "Tú entiendes el español? Esa pregunta ya está respondida".

Tras concluir la rueda de prensa, negándose a responder a Telemiño, el alcalde añadió: "Si me pagáis os respondo, a La Región y a Telemiño. Venga, hacedme una oferta, a ver si creeis que trabajo para vosotros?", ha dicho, abandonando el salón de plenos.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Ante estos hechos, el PSOE y el BNG han censurado los comentarios del alcalde y han solicitado una respuesta del Partido Popular para "poner fin a la situación".

Los socialistas han criticado los "indignos ataques" contra varios periodistas y manifestaron su apoyo a los medios. "Esta situación insólita causada por manifestaciones impropias de un alcalde y de cualquiera con sentido de la educación, deben recibir un rechazo contundente de cualquier demócrata".

Así pues, han solicitado que el PP municipal "deje de sustentar y amparar, inmediatamente a un alcalde que acosa a los medios" y han sostenido que "está en su mano parar este destrozo"

En esta línea, el BNG ha lamentado el "cúmulo de despropósitos y surrealismo" de Jácome que, en vez de aclarar los hechos, "se dedicó, como es costumbre, a difamar, insultar y desviar la atención con argumentos peregrinos y como si hubiese una conspiración".

Al igual que el PSOE han lamentado que los medios de comunicación "tengan que soportar los continuos ataques y faltas de respeto", condenando esa actitud y han instado al PP municipal a "que aclare" si "las explicaciones" son de su "entera satisfacción" y siguen manteniendo el apoyo al regidor o "ponen fin a este esperpento permitiendo un gobierno alternativo de una vez por todas".