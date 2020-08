Jácome nega "autoritarismo", recalca que o pacto co PP "segue en pé"

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, asegurou que as acusacións de "autoritarismo" que realizan os edís críticos do seu propio grupo, Democracia Ourensana (DO), nun comunicado remitido a pasada xornada, son "falsas" e deu a entender que non ten intención de dimitir, á vez que subliñou que o pacto de goberno co PP "segue en pé".

Así o trasladou este sábado nun comunicado remitido aos medios en resposta ao que, asinado por Miguel Caride, difundiron na pasada xornada os edís críticos de DO.

Previamente, transcendera que denunciaban o alcalde na Fiscalía ante "dúbidas" pola xestión económica das achegas e fondos do partido, e tamén a dimisión –que se materializará o luns– do concelleiro de Cultura, Mario González.

González anunciou que formalizará a súa renuncia o luns. No seu lugar, entraría Telmo Ucha, que, en principio, situaríase no bando dos fieis ao rexedor, quen até o momento só tiña garantida a lealdade dun do seis edís que, xunto con el, conforman o grupo de Democracia Ourensá: Armando Ojea.

Con todo, Jácome pon o foco en Caride. De feito, no comunicado remitido aos medios este sábado apunta que é "rechamante" que o comunicado "se atribúa aos concelleiros de D.O. sen especificar o número destes nin os seus nomes". "Só contén a antefirma do señor Caride, que pretende facer crer que a súa opinión é a totalidade dos concelleiros do grupo de DO.

"EXERCICIO DE CINISMO"

Máis aló, o rexedor ve devandito comunicado "un exercicio de cinismo consumado e retórica baleira" que se abre "cunha serie de afirmacións xenéricas acerca de supostas irregularidades no financiamento de DO, pero en realidade só denuncian un feito concreto, a entrega de diñeiro ao partido por parte do persoal eventual adscrito á Alcaldía".

En concreto, o texto subscrito por Caride expón "dúbidas" ante "a legalidade" das achegas económicas que efectúa o persoal laboral de carácter eventual do Concello de Ourense adscrito a DO, que "contrata persoalmente o alcalde, consistente na entrega dunha parte, nalgúns casos moi importante, do seu salario, así como o destino deses fondos e das demais achegas que recibe o grupo con cargo a diñeiro público".

"BUSCOU A MIÑA DIMISIÓN"

Jácome replica que "o feito" do que se desconfía e polo que Caride e os outros críticos denunciáronlle en Fiscalía ten "unha explicación sinxela: doazóns voluntarias que algúns membros do 'staff' da Alcaldía fan ao partido, unha práctica perfectamente legal e normal en todos os partidos".

"Iso é todo. O resto non é máis que palabrería oca. (...) Pero se a xestión é opaca e non se renden contas, que información ten o señor Caride para afirmar que existe ningún tipo de delito?", pregúntase o alcalde ourensán.

Tamén incide no "colmo do cinismo" que supón a reunión que tivo lugar o 27 no Hotel Princess para aclarar as dúbidas cando previamente xa lle denunciaron en Fiscalía.

"A realidade é que o señor Caride xa antes de iniciarse esa reunión non tiña ningún interese en aclarar nada nin en resolver ningún problema e xa decidira pola súa conta romper calquera posibilidade de diálogo no seo do grupo", sostén Jácome, quen remarca que, desde o inicio da crise de goberno, este edil "buscou" a súa dimisión.

"Desde o inicio desta crise, Caride buscou a miña dimisión, hai aproximadamente 10 días, alegando supostas denuncias xa en marcha por parte de terceiros. Á vista do fracaso, decidiu entón fabricar el mesmo esas dilixencias, pondo así a denuncia. O seu máximo interese é buscar a miña dimisión, unha vez que coñeceu que a Lei Orgánica de Réxime Electoral impide computar os votos dos concelleiros de DO nunha eventual moción de censura contra o alcalde, o que non lle deixaba outra vía que non fose tratar de forzar a miña dimisión por calquera medio, utilizando para iso a presión mediática, nunha especie de fuxida desesperada cara adiante", relata.

O PACTO CO PP, "EN PÉ"

Mentres que o comunicado dos críticos censuraba a súa xestión "absolutamente personalista, con mando autoritario e ditatorial, á parte de opaca", o alcalde responde que estas acusacións son "igualmente falsas" que as que incumben ás supostas irregularidades na xestión económica dos fondos do partido.

"Dá a sensación de que o señor Caride ignora as competencias que se lle delegaron nesta Alcaldía seguen sendo, en realidade, competencias propias do alcalde, que pode e debe supervisar o seu exercicio e ante o que renden contas os seus concelleiros delegados (e non ao revés", esgrime.

Finalmente, como nos seus últimos pronunciamientos, volveu a reiterar o seu compromiso coa cidade de Ourense. Sostén que tanto ese "compromiso" como o "proxecto político" que lle levaron á Alcaldía seguen "en pé". Como "en pé" segue –recalca– o pacto de goberno co Grupo Popular. "E este desagradable incidente non o vai a frustrar", apostilou.

"O tempo pon a todo o mundo no seu sitio e ao final do mandato --que é cando corresponde facer balance-- os veciños de Ourense poderán decidir con coñecemento de causa, á vista dos resultados da nosa xestión", conclúe.