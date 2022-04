Jácome llama "inútiles" a los ediles del PP de la anterior legislatura

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha calificado a los concejales del Partido Popular como "inútiles", pero en referencia al pasado mandato.

"Todo se hace en este mandato porque ustedes no hacían absolutamente nada", ha dicho el regidor municipal durante la celebración de un pleno extraordinario convocado para modificar las anualidades de un convenio con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

De hecho ha sido a raíz de este convenio, para continuar una senda fluvial desde Outariz, cuando el alcalde ha hecho el comentario después de que el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, expusiese que el acuerdo comenzó a prepararse en el pasado mandato, cuando él aún formaba parte del Partido Popular. "Está inaugurando cosas en las que no tuvo que mover un dedo", ha dicho.

Ese ha sido el momento en el que el alcalde ha calificado de "inútiles" a los concejales del PP trasladando que durante esa etapa del gobierno, entre el 2015 y el 2019, la situación se pareció "al medievo".

"Estamos haciendo en obras 30 veces más", ha proclamado Jácome afirmando que, además, no le dan publicidad "a todo" lo que hacen porque es su "obligación".

IRONIZA EL PSOE. Ha pedido entonces turno de palabra el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, para preguntar al alcalde "cómo se siente al gobernar con los mayores inútiles del Ayuntamiento de Ourense en los últimos años", utilizando las propias palabras del alcalde.

Pérez Jácome ha explicado que el Partido Popular ya no tiene a las mismas personas, "no está ni un alcalde que critique mucho, Jesús Vázquez, ni José Araújo", de quien ha dicho "no es un cambia chaquetas, sino un cambia partidos, empezó en el PP ahora está en Ciudadanos y ya debería ir buscando un nuevo partido".

Además, ha añadido en referencia a este que, "gracias a dios se fue el peor". "Al final tuvo suerte el Partido Popular, al igual que nosotros en Democracia Ourensana, tuvimos suerte de que se nos fuesen los tránsfugas, porque yo era tan bueno que no era capaz de echarlos", ha continuado.

Pese a este intercambio de intervenciones, la sesión plenaria ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración entre el Concello y la Confederación Hidrográfica para el financiamiento, la ejecución y la entrega de las obras de acondicionamiento de la senda fluvial que protagonizaba el pleno.