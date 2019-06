Jácome implanta el control horario para los trabajadores municipales

Democracia Ourensana (DO) gestionará el "área estrella" de Infraestructuras y Personal, mientras que el Partido Popular mantendrá Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital ourensana. El gobierno de coalición todavía no tiene cerrado el reparto definitivo de concejalías. No obstante, fuentes de DO han manifestado que la falta de una confirmación oficial "no se debe a debates o diferencias políticas", sino a las dificultades de agrupar "de modo eficiente" las 23 áreas de trabajo de forma paritaria entre los 14 ediles que suman Democracia Ourensana y PP.

El partido de Gonzalo Pérez Jácome ya tiene segura Infraestructuras, su caballo de batalla a lo largo de toda la campaña, que le permitiría llevar a cabo las grandes obras prometidas como, por ejemplo, el parque acuático o el Centro de Inteligencia Artificial. También gestionará Educación y Cultura, Movilidad y Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos. Por el momento todo apunta a que Miguel Caride será el "concejal estrella", además de portavoz del partido, al asumir un par de las grandes concejalías.

De este modo, los ediles de Democracia Ourensana al frente de Movilidad recogerán el testigo del 'Plan Móvete por Ourense' abandonado desde que el exconcejal del Partido Popular José Araújo dejase la corporación municipal. En este aspecto deberán cumplir con el cronograma establecido que incluye aspectos como la limitación de la velocidad en la ciudad a 30 kilómetros por hora. "Habrá medidas muy controvertidas pero necesarias", han precisado fuentes de DO.

El alcalde de Ourense nombra "de manera paritaria" a los 10 miembros de la Junta de Gobierno Local, 5 de DO y 5 del PP

Por su parte, el Partido Popular contará con las concejalías de Termalismo, Deportes, Hacienda, Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Sociales. En este contexto, Democracia Ourensana deberá negociar el Plan de Ordenación General Municipal con el Partido Popular. Un PGOM que los de DO han denunciado recientemente por "una cuestión de competencias en la aprobación inicial". "Una cosa es la gestión urbanística y otra cosa las grandes decisiones en materia de Urbanismo que afectan, entre otras, al PGOM y a cómo se aprueba y que se llevarán a la Junta de Gobierno", han manifestado fuentes de DO. ​

PLAZA DE JEFE DE PERSONAL. Una de las primeras medidas que tomarán por parte del partido de Jácome será sacar a concurso la plaza de jefe de personal, cubierta de manera provisional y durante seis meses por un técnico de la Administración. Entre los desafíos a los que se enfrenta el equipo de Jácome se sitúa el área de Personal. Por parte de Democracia Ourensana son conscientes de que "donde primero se debe actuar para empezar a funcionar bien" es, precisamente, en el ámbito de Personal y, por este motivo, han sido los primeros problemas que han empezado a estudiar este lunes.

"La mala distribución del personal, con carencias en unos sitios y sobreabundancia en otros, la Policía Local para cubrir más del 50% de los puestos son los principales retos a los que nos enfrentamos", han señalado fuentes de Democracia Ourensana. La intención del grupo del nuevo alcalde es continuar manteniendo reuniones con todos los servicios para detectar cuáles son los principales problemas e intentar llevar a cabo una buena gestión.

Apuntan la "eficiencia" en el reparto de las 23 áreas del Ayuntamiento como motivo de que aún no esté cerrado el reparto de las concejalías

Examinar el arqueo de la caja, revisar el estado de ejecución de presupuestos y entregar, antes del 15 de octubre, el proyecto de presupuestos de 2020, representan otras de las principales medidas que llevarán a cabo en días sucesivos.

CONTROL HORARIO. La primera medida del nuevo alcalde de Ourense ha sido implantar el control horario para los trabajadores municipales. Así, los funcionarios han recibido fuertes críticas por parte de Democracia Ourensana desde su entrada en el Salón de plenos y, no en vano, en sus primeras horas como regidor Jácome se ha centrado en ellos.

El control de la hora de entrada y salida de los trabajadores lo exige la ley, pero en el Ayuntamiento de Ourense todavía no estaba instaurado. A este respecto, Jácome ha firmado este martes una providencia de Alcaldía para llevar a cabo el control horario efectivo de los trabajadores municipales.

La providencia está dirigida a la Jefatura de Recursos Humanos y tiene como objetivo básico la elaboración de hojas de registro en todas las dependencias. De este modo, los trabajadores públicos deberán firmar tanto a la entrada como a la salida de su jornada laboral y especificar la hora concreta en que se realiza cada una de ellas.

Cada jefe de servicio será el encargado de establecer en cada dependencia o unidad de trabajo una persona responsable de gestionar los respectivos documentos que contengan la firma de los empleados.

PORTAVOZ DEL PSOE MUNICIPAL. El grupo municipal socialista ha constituido este martes de manera formal el nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense. De este modo, el PSdeG-PSOE ha acordado nombrar por unanimidad a Rafael Rodríguez Villarino como portavoz. Además durante la reunión los socialistas han decidido que Natalia González y José Rúas sean viceportavoces.

El grupo municipal socialista en Ourense ha quedado constituído por Rafael Rodríguez Villarino, Natalia González Beneitez, José Rúas Araújo, Custodia Concepción García Lozano, Javier Rey Rey, Rosa Martínez Rodríguez, Wilson Jones Romero, Juana Ageitos Gude e Borja López Trigas.