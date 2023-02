Jácome se disfraza de Hannibal Lecter y es 'detenido' durante el pregón del Entroido

Gonzalo Pérez Jácome se ha transformado en uno de los psicópatas más famosos de la gran pantalla aprovechando el pregón de la noche del Xoves de Comadres, que ha dado el pistoletazo de salida al Entroido ourensano.

Sobre una carretilla de carga, con un chaleco de fuerza y un bozal ha irrumpido en el escenario de la Plaza Mayor, custodiado por un séquito de personas disfrazadas de seguridad de élite que lo han conducido, inmovilizado de pies y manos, hasta el micrófono donde ha realizado su breve discurso. Ante una plaza repleta de jóvenes que han coreado su nombre, Jácome fue breve: "Nunca pensé verme en esta situación y sin embargo jamás perdí la esperanza". "Me he vuelto loco o este va a ser el mejor Entroido de siempre?", ha dicho ante vítores y aplausos.

"Me gustaría decir muchas más cosas, pero esta noche me dicen que me tienen que llevar y no lo puedo impedir. Feliz Entroido", ha concluido, antes de ser retirado del escenario por los mismos "policías" en la carretilla.

No es la primera vez que el alcalde se disfraza para inaugurar estas fiestas. Ya el año pasado salió del Consistorio vestido de superhéroe, en concreto de Superman. "Hay que ser un superhéroe para lidiar con los funcionarios del ayuntamiento", bromeaba en aquel entonces.

Este mismo año, antes de subirse al escenario de la Plaza Mayor con el atiendo de Hannibal Lecter, el regidor ya había subido un vídeo a sus redes sociales caracterizado de hombre del tiempo para desgranar la programación del Entroido. De ese modo, anunciaba "un frente carnavalesco" en la ciudad de Ourense, con comienzo esta pasada madrugada, que tendrá "estabilidad carnavalesca" con las celebraciones para los más pequeños en aquella jornada e "intervalos de charangas constantemente".

Eran algunas de las previsiones del regidor en el papel de hombre del tiempo, hablando también de "la tempestad carnavalesca" como "la mayor de todo el norte de España", que congregará en Ourense "alrededor de 30.000 personas, máximos de la serie histórica". "Alta probabilidad de diversión", prometía.

Ambos vídeos han sido compartidos por el alcalde de la tercera ciudad de Galicia en sus perfiles en redes sociales consiguiendo un gran impacto, el último, el del pregón de esta pasada noche, bajo el título de "Jácome, detenido, comienza el espectacular Entroido de Ourense".