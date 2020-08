Jácome defiende su continuidad hasta 2023 entre reproches de Ourense Mellor

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha defendido, a través de las redes sociales, su continuidad hasta 2023, mientras que la plataforma Ourense Mellor ha trasladado su malestar por su gestión y la del PP, por las "promesas incumplidas".



"El 15 de junio de 2019 fui investido alcalde, y mi compromiso hasta el 2023 es liderar la transformación de la ciudad y a esto dedicaré todo mi tiempo", señala a través de Twitter para acabar con un "lo conseguiremos" tras hacerse público informaciones sobre discrepancias con miembros de su partido, que habrían llegado a hablar de una posible petición de dimisión del regidor.



Mientras, desde Ourense Mellor aseguran que la gestión en el consistorio se evidencia "en un año y medio de promesas incumplidas, ideas peregrinas y un enfrentamiento social y político que nos han llevado a la situación actual".



"Plenos con ausencia de la oposición y el posible motín desde el partido de Jácome". Entre otros, denuncian la falta de una gestión "diligente y eficiente" o el incumplimiento de "una transparencia máxima a través de la web municipal".



A ello, suman otros compromisos como los relativos a la supresión de barreras arquitectónicas y visuales. "La realidad es que el alcalde hace gobierno desde sus cuentas oficiales, no en la calle, no hay propuesta de ciudad", recalca la plataforma en un comunicado.



"Está empeñado en edificios monstruosos, pero no en priorizar nuestra ciudad como es", le reprochan también desde la plataforma, que reclaman un partido que "represente a la ciudadanía".