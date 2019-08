Jácome crea polémica al tuitear que Ourense no puede competir con la costa

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, volvió a suscitar polémica este lunes por un tuit en el que ensalzaba una imagen de la costa para lamentar que la ciudad de As Burgas no puede competir con este escenario "cunhas termas a beira do río".

Estámosche nos pra competir con esto, cunhas termas a beira do rìo pic.twitter.com/0eGCFB5FIo — gonzalo perez jacome (@gonzalojacome) August 25, 2019

El mensaje, que también sorprendió por estar escrito en gallego, concitó respuestas airadas e irónicas. "Un alcalde ten que sentirse a persoa máis enamorada da súa cidade (...) Unha mágoa que non comprendas a grandeza da nosa terra", replicó desde Cs Montserrat Lama.

COCHE OFICIAL. Por otra parte, Pérez Jácome anunció que saldrá a subasta el coche oficial del Ayuntamiento por 3.000 euros. Se trata de un Audi A6, con más de 15 años, que se adquirió en la época en que Manuel Cabezas era regidor de la ciudad de As Burgas.

Así lo ha explicado en su comparecencia ante los medios que ha tenido como objetivo presentar "el nuevo enfoque de movilidad" que el gobierno municipal ha ideado para el alcalde y los concejales y que pasa por la supresión de los dos vehículos oficiales y su sustitución por el transporte público o el uso del taxi.

De este modo, se ha determinado que en el caso de viajes largos a otras provincias se realizarán con transporte público, ya sea tren o avión. "Igual que hice yo la última vez que fui a Madrid", ha puesto como ejemplo Jácome.

Mientras que para los desplazamientos por la ciudad se optará por el uso del taxi. "Vamos a llegar a un convenio con los taxistas de Ourense, de tal forma que podremos tomar el taxi en cualquier momento y se cargará directamente en cuenta", ha señalado el regidor.

Según los cálculos del gobierno municipal, estas medidas serán "muchísimo más baratas e igual de prácticas" y supondrán una alternativa al "gasto excesivo" que suponen los dos coches oficiales, al prescindir del pago de "mantenimiento, seguro y el sueldo de los chóferes". "El ahorro supondría alrededor de 20.000 euros al años", ha explicado Jácome.