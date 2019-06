Jácome asume la Alcaldía de Ourense y asegura que "no podía ser de otro modo"

El líder del partido independiente Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha sido investido alcalde de Ourense tras conseguir los 14 votos necesarios al sumar los apoyos de los ediles de su partido y del PP, que finalmente cumplieron con la disciplina de voto aunque no aplaudieron su nombramiento.

El líder de DO sustituye a Jesús Vázquez (PP) al frente del consistorio municipal al lograr los 14 votos necesarios que requería la mayoría absoluta, durante el pleno de investidura, donde no hubo sorpresas y que congregó a decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación. El candidato socialista obtuvo once apoyos y además hubo dos votos en blanco. De este modo, Pérez Jácome ha sido proclamado alcalde después de que este viernes el PP y Democracia Ourensana suscribiesen un acuerdo por el cual sería investido alcalde de Ourense a cambio de sus apoyos para que el líder provincial del PP en Ourense, Manuel Baltar (PP), siga a su vez al frente de la Diputación.

La nueva corporación en el Ayuntamiento está conformada por 9 ediles del PSOE, 7 de Democracia Ourensana (DO), 7 del PP, 2 de Ciudadanos y otros 2 ediles del BNG. En su discurso, el flamante primer edil ha señalado que "no podía ser de otro modo" y ha confesado que en su caso, pese a que no cree en el destino, ahora en cambio sí puede decir de algún modo que éste "parece que está escrito".

Ha apuntado Jácome que gobernará para todos y, fiel a su costumbre de no leer papeles, ha dicho que quizá algunas cuestiones se queden en el tintero, pero no va a alterar su manera de proceder. "Es la tercera vez que soy concejal y la quinta que me presento a alcalde, así que se cumplen los refranes 'A la tercera va la vencida' y 'No hay quinto malo' también", ha ironizado, y se ha comprometido a desterrar la imagen de un "Ourense moribundo".

En un avance de lo que será el futuro gobierno de coalición, el alcalde electo ha dejado para "el lunes" las conversaciones entre ambas formaciones para realizar el reparto de carteras del nuevo gobierno tras aclarar que ahora toca "encajar" las piezas del documento suscrito, que ha reducido a "un principio de acuerdo".

Por el momento, ha adelantado que el PP tendrá "varias concejalías" sin descartar la posibilidad de que también tenga la tenencia de alcaldía, "con los ediles actuales o con los que vengan si hay algún relevo", ha matizado Jácome, ante la posibilidad de que se puedan producir dimisiones en las filas populares a partir del lunes. Después de "lo mucho que nos costó llegar hasta aquí", ha subrayado que el objetivo prioritario para su formación es "transformar Ourense", dando por cumplido su propósito de alcanzar la Alcaldía, pese al enfado de muchos votantes que pedían sacar al PP de la Diputación.

Sobre este particular, ha explicado que tal y como se dieron las condiciones, fue "totalmente imposible conseguir los dos objetivos", la Alcaldía y cambiar la diputación provincial. "Mucha gente pedía el pleno al 15 pero la combinación no dio eso ya que no obtuvimos mayoría absoluta y dependíamos de otros partidos", ha esgrimido Jácome, quien ha subrayado que, una vez que el PP ha perdido la mayoría absoluta, "podemos incidir para que vaya mejor, una auténtica carambola que es beneficiosa para Ourense".

Así ha responsabilizado del fallido "pacto a cuatro" al PSOE, grupo al que ha acusado de "querer todo para él haciendo buena la frase de todo el poder para el soviet" y al que ha achacado "ambición", en referencia a que "querían la alcaldía de Ourense a cualquier precio". En este escenario, ha admitido Jácome que es "irónico" que DO alcance la Alcaldía con el apoyo del PP y del presidente provincial, Manuel Baltar, y ha justificado tal hecho en que "los resultados electorales nos abocaron a esto".