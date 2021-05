Jácome admite "contactos ao máis alto nivel" para a volta do PP: "De Casado cara abaixo, todo"

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, afirmou que existen "contactos ao máis alto nivel" que abren a porta a que o PP poida regresar ao goberno local da cidade das Burgas.

O rexedor da terceira cidade de Galicia compareceu este xoves para facer balance no que é o ecuador do seu mandato e pronunciouse sobre os proxectos locais como a mobilidade vertical, obras nos parques infantís ou a licitación dos contratos de limpeza.

Do mesmo xeito, volveu a incidir en que Ourense é "a Cincenta galega" e que o Goberno central, xunto coa Xunta de Galicia, son os que teñen as competencias en emprego e industria subliñando, "e son tremendamente discriminatorios con Ourense".

Neste sentido, puxo a súa queixa na Circunvalación exterior e o variante norte pondo en dúbida a estación do Ave. "En Vigo, o Estado español non só vaille a pór unha estación espectacular de 200.000 euros, senón que lle vai a meter un centro comercial que vai ser dos mellores do norte de España e aquí, en Ourense, nin hai nin lla espera", afeou.

"Todo iso empobrece e non é culpa do alcalde", sentenciou para despois expresar, como afeccionado ao atletismo, que "o mandato até agora foi unha carreira de 1.500 metros para tentear e observar pero cando se define todo é ao final".

"DE CASADO CARA ABAIXO, TODO". Ao final da comparecencia foi cando a preguntas dos medios falou sobre as conversacións que afirmou manter co Partido Popular. "Hai contactos ao máis alto nivel, a partir de Casado cara abaixo, todo", esgrimiu, aínda que reiterou que o Concello "está a funcionar mellor que nunca".

Así, ha reincidido en que o seu goberno local, formado por 3 concelleiros, el e outros dous edís dun total de 27, funciona "sen problema", pero deixando a porta aberta ao regreso do Partido Popular porque "cuantos máis mellor".

Preguntado entón por se as conversacións frutificarían, entre risas aseverou, "témome que si".

"NON SOMOS BONECOS". Con todo, quixo aclarar que o regreso non sería volver á coalición pasada porque a repartición de áreas non se mantería igual.

Puxo como exemplo a Tenencia de Alcaldía que, co Partido Popular gobernando, posuía o edil Jorge Pumar e que agora mantén Armando Ojea, afirmando que a conservaría este último. "Nós non somos bonecos", avisou.

Ademais, afirmou que hai áreas nas que actualmente "se está nunha boa senda e por tanto non é o momento de cambiar". Aínda co regreso do Partido Popular, o goberno seguiría estando en minoría, algo que Pérez Jácome ha justificado expondo que as portas tamén están abertas ao Partido Socialista porque considera que "cuantos máis mellor sempre que sexa para traballar ben, por exemplo cos tránsfugas non, porque cos apestados non contamos".

"A PANTASMA SEMPRE ESTÁ AÍ". Gonzalo Pérez Jácome pretende aprobar unha modificación de crédito por importe de 62 millóns de euros, para iso necesita que sexa aprobada no pleno municipal do próximo 4 de xuño, algo que xa manifestou é case seguro que se vai a atopar co non dos tránsfugas e "moi probablemente" o non do Partido Socialista.

Así, preguntóuselle se hai posibilidade de que a vincule a unha cuestión de confianza, despois de recoñecer que a modificación de crédito é en bloque "porque é necesario para a cidade que se aprobe canto antes e por outro motivos" pero eludiu contestar respondendo que se "se cruzará o río ao chegar a el".

Así, no caso de que a vincule a unha cuestión de confianza e non houbese un resultado favorable na votación, a lei establece que o alcalde quedará en funcións durante un mes, se non hai moción de censura con candidato alternativo nese tempo, Jácome recuperaría as súas funcións e a modificación quedaría aprobada.

"A pantasma da moción de censura sempre está aí porque é unha posibilidade por iso é mellor ter maiorías absolutas", sentenciou.